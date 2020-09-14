Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе сообщают о резком росте новых заражений коронавирусом ● Коронавирус показал рекордную для Крыма смертность ● Опять много: в Крыму 77 новых заражений коронавирусом ● В Севастополе всплеск заражений коронавирусом ● Число жертв коронавируса в Крыму приближается к четырем десяткам
В России началась вторая волна пандемии СOVID-19
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С 4 сентября в России ежедневно выявляют более 5 тыс. заразившихся коронавирусом, констатирует РБК.
Издание приводит объяснения министра здравоохранения Михаила Мурашко: рост заболеваемости связан лишь с тем, что люди возвращаются домой после отдыха. В Европе же говорят о серьезном росте количества заболевших. «Началась вторая волна», — утверждают многие главы государств.
«Мы видим, что ситуация достаточно стабильная, но тем не менее по некоторым регионам в связи с возвращением из отпусков, повышением активности есть небольшие изменения по количеству пациентов», — приводит слова министра РБК.
Сейчас с российских больницах остаются около 90 тыс. пациентов с коронавирусом. В то же время медики научились «управлять инфекцией» лучше, чем в начале пандемии, отметил Мурашко.
Мурашко все же считает «не совсем правильным» называть рост заболеваемости в стране началом второй волны. Но новосибирский вирусолог Сергей Нетесов утверждает: вторая волна в России уже идет — по крайней мере, в Крыму и Краснодарском крае. И ее можно ожидать и в других регионах.
А вот во многих странах Европы считают ее начало уже бесспорным фактом. В частности, в Испании на днях суточный показатель заболеваемости превысил 12 тысяч новых случаев.
ВОЗ зафиксировала рекордную заболеваемость за последние сутки: в мире зафиксировали 307 930 новых случаев COVID-19, приводит информацию Lenta.
Большинство из них приходятся на Индию (94,3 тысячи), США (45,5 тысяч) и Бразилию (43,7 тысячи).
Второй вопрос — как на них будут реагировать правительства.
В Израиле на время предстоящих с 19 сентября национальных праздников решили ввести полный локдаун. Он включает ограничения передвижения граждан, прекращение работы офисов и контор, кроме необходимых производств, закрытие кафе и ресторанов, сообщают «Вести».
Но во многих других странах не хотят вводить новые ограничения и планируют действовать по шведскому варианту.
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