В Крыму выбрали самую красивую девушку

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В Ялте завершился конкурс красоты «Мисс Крым-2020». В этом году главная корона досталась семнадцатилетней жительнице солнечной Ялты Дарье Ястремской.

Для того, чтобы удостоиться чести представлять свой город, девушки проходили многоэтапный отбор. Около 600 самых красивых крымчанок пожелали принять участие в официальном конкурсе красоты, но в финале за титул и главную корону полуострова боролись только 15 конкурсанток.

Участницы продефилировали в нарядах от крымских дизайнеров, прошли интеллектуальный конкурс, а также продемонстрировали роскошные шубы. Остроты и определенного драйва мероприятию задал традиционный выход в купальниках: девушки буквально зажгли этот вечер ярко-красными бикини под огненный видеоряд. Кульминацией этого сказочного вечера стало невероятно нежное появление всех участниц в шикарных белоснежных платьях.

Оценить красоту, грацию и таланты красавиц в этом году пригласили представителей из США, Дании, Испании и России: амбассадор бренда Hugo Boss Дэвид Колтури, музыкант и композитор Томас Н’эвергрин, специалист по международному футболу Матч TV Жорди Гратакос. Также в состав жури вошли генеральный директор Крымской меховой фабрики «Duet» Элина Горичева и обладательница титула «Мисс Крым-2019» Елизавета Свириденко.

Сразу после победы Дарья Ястремская поделилась своими впечатлениями: «Просто не могу в это поверить, что это произошло со мной. Все девочки достойны! Не могу говорить, эмоции переполняют. Большое спасибо организаторам, благодаря которым можно получить этот бесценный опыт», — отметила ялтинка.

— «Мисс Крым-2020» — это не просто конкурс. Это шаг навстречу своей мечте. Многие победительницы и участницы мероприятия предыдущих лет впоследствии сделали блестящую карьеру в лучших модельных агентствах мира, а также приняли участие в российских и международных конкурсах красоты. Мы надеемся, что границы будут открыты, и победительница этого года Дарья Ястремская сможет представить наш Крым на конкурсе «Мисс Земля-2021», — отметила генеральный директор ООО «Мисс Крым» Юлия Кондратьева.

Ведущим этого яркого вечера стал артист, творческий деятель и известный инстаграм блоггер Игнат Тагиев. А именитый певец и композитор из Дании Томас Н’эвергрин порадовал своим вокалом, подарив прекрасное настроение гостям и участникам конкурса.

Стоит отметить, что шикарные короны ручной работы получили: первая Вице Мисс «Мисс Крым-2020» Дарья Карагодина (Ялта) и Наталья Скорикова (Севастополь). В номинации «Мисс Модель-2020» победила Анастасия Баник из Симеиза. Титул «Мисс Зрительских Симпатий» достался ялтинке Анастасии Козаковой. Также всем участницам конкурса подарили призы и подарки от организаторов и партнеров мероприятия.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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