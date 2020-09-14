В Крыму рассказали об опасности заразиться гриппом и коронавирусом одновременно

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Одновременное заражение коронавирусом и гриппом может крайне негативно сказаться на состоянии организма и привести к тяжелым последствиям.

Об этом рассказал «Крымской газете» доктор медицинских наук, завкафедрой инфекционных болезней Медакадемии КФУ им. В.И. Вернадского Искандер Загитов.

— При сочетании вируса гриппа и коронавирусной инфекции заболевание протекает очень тяжело, замедляется выздоровление, увеличивается число осложнений со стороны бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, особенно у больных, страдающих хроническими патологиями, – объяснил специалист.

По мнению Искандера Загитова, вакцинация против гриппа не просто необходима, а обязательна.

— Многие микст-инфекции (смешанные) всегда протекают тяжело, особенно вирусно-бактериальные, вирусно-вирусные, таких сочетаний очень много. Поэтому надо быть готовым и стремиться к тому, чтобы люди прививались в первую очередь от гриппа, потому что вакцина от новой коронавирусной инфекции еще только на подходе, — сообщил он.

Эксперт уточнил, что людям, уже перенесшим COVID-19, также необходимо привиться от гриппа. По его словам, нет полной гарантии, что человек не заразится «новым коронавирусом повторно», а «второй мощный удар по ослабленному организму и дыхательным путям может оказаться смертельным».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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