В Крыму опасаются падения урожая винограда из-за засухи

фото © Новости Крыма

На севастопольских виноградниках два месяца идет уборка сортов Шардоне, Пино, Алиготе и Совиньон.

На полях агрофирмы «Золотая балка» собирают технические сорта винограда. Засушливый сезон негативно отразился на урожае этого года. Аграрии прогнозируют серьезные убытки в сравнении с аналогичным периодом 2019 года, сообщает НТС.

При этом на качество сочной ягоды засуха не повлияла, говорят специалисты. На полях предприятия уже два месяца идет уборка сортов Шардоне, Пино, Алиготе и Совиньон.

На виноградниках одного из крупнейших винодельческих хозяйств Крыма и Севастополя вовсю кипит работа. Аграрии спешат собрать поспевшие технические сорта ягоды. Сезон 2020-го стал тяжелым для большинства сельскохозяйственных отраслей. Директор по сельскому хозяйству ООО «Агрофирма «Золотая балка» Вячеслав Гаркавый рассказал, что из-за отсутствия дождей питать лозы живительной влагой приходится самим.

«Сезон 2020 – сезон очень тяжелый, засушливый у нас существенное падение урожайности из-за того, что за все лето у нас фактически был один дождь. Винограду крайне тяжело в таких условиях сохранить свою урожайность, которую мы запланировали. Гроздей завязалось действительно много, но их масса в два-три раза меньше, чем обычная. Мы посадили больше 200 гектаров молодых виноградников, приходится их поливать. В таких стрессовых условиях поливаем достаточно часто и много», – говорит Вячесляв Гаркавый, директор по сельскому хозяйству ООО «Агрофирма «Золотая балка».

Однако погодные условия никак не отражаются на сочности и вкусе плодов. Грозди созревают, не теряя уникальных качеств, отмечают аграрии. Технические сорта на предприятии собирают вот уже два месяца.

«Мы собрали Шардоне, заканчиваем убирать группу Пино, убирает Алиготе. Подошли к Совиньонам, на подходе Рислинги», – говорил Гаркавый.

Вячеслав Гаркавый рассказал, что на предприятии ожидают недобор урожая примерно на 40% - в сравнении с аналогичным сезоном прошлого года. Оценить ход уборки винограда приехала руководитель Управления отраслевого развития сельского хозяйства Правительства Севастополя Наталья Матвеева.

«В прошлом году было собрано 21 тысяча тонн винограда. По прогнозным планам предприятий порядка 20,5 тысяч тонн винограда будет собрана в этом году. Для увеличения объема собранного винограда государством оказывается поддержка в рамках программы о развитии сельского хозяйства. Одно из мероприятий, на которое выделяются средства – это возмещение затрат на закладку, уход, установку шпалеры на виноградниках», – рассказала Наталья Матвеева, начальник управления отраслевого развития сельского хозяйства в правительстве региона.

За два месяца на предприятии собрали более полутора тысяч тонн. Всего в этом году аграрии «Золотой Балке» ожидают урожай технических сортов более пяти тысяч тонн.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Засуха в Крыму отразилась на урожае зерновых. Засуха в Крыму сказалась на урожае зерновых.

Бешеная кошка «посадила» село в Крыму на карантин. Специалисты-ветеринары нашли в одном из сел Черноморского района зараженную бешенством кошку, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК.

«В селах - нищета и безысходность»: как живет Крым без воды. Власти Крыма реализовывают на полуострове программу «Комплексное развитие сельских территорий». По словам министра сельского хозяйства Крыма Андрея Рюмшина, финансирование программы составляет 160,7 млн рублей.

Виноградники в Крыму огораживают проволокой под напряжением. Вместо диких кабанов встревожились люди.