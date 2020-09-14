В Крыму нашли простое объяснение резкому росту заболеваемости коронавирусом

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Увеличение числа регистрируемых случаев COVID-19 связано с тем, что людям стало более доступно тестирование на коронавирус, так как в Крыму расширилась сеть лабораторий, проводящих эти исследования.

Об этом «Крымской газете» сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым Наталья Пеньковская.

– Если в начале распространения новой коронавирусной инфекции возможности лабораторной диагностики ограничивались только учреждениями Роспотребнадзора, то сегодня такое тестирование доступно как в лабораториях медучреждений Крыма, так и коммерческих. Кроме того, ведется отбор биоматериала в пунктах забора частных медклиник и лабораторий с проведением исследований на материке, – объяснила Наталья Пеньковская.

По ее словам, в республике в настоящее время в среднем тестируются более трех тысяч человек в сутки.

Еще одной причиной роста заболеваемости в Роспотребнадзоре назвали человеческую беспечность. Люди перестали носить маски, часто пренебрегают дезинфекцией рук и не соблюдают социальную дистанцию.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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