Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Закрутят гайки? в Севастополе анонсировали новые решения по COVID-19 ● В Севастополе два десятка новых заражений коронавирусом ● Один человек с COVID-19 скончался в Крыму в минувшие сутки ● Севастополь готов принять первую партию вакцины Sputnik V от коронавируса ● В Крыму 75 новых заражений коронавирусом за сутки
В Крыму нашли простое объяснение резкому росту заболеваемости коронавирусом
фото © gazeta.ru
Увеличение числа регистрируемых случаев COVID-19 связано с тем, что людям стало более доступно тестирование на коронавирус, так как в Крыму расширилась сеть лабораторий, проводящих эти исследования.
Об этом «Крымской газете» сообщила руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым Наталья Пеньковская.
– Если в начале распространения новой коронавирусной инфекции возможности лабораторной диагностики ограничивались только учреждениями Роспотребнадзора, то сегодня такое тестирование доступно как в лабораториях медучреждений Крыма, так и коммерческих. Кроме того, ведется отбор биоматериала в пунктах забора частных медклиник и лабораторий с проведением исследований на материке, – объяснила Наталья Пеньковская.
По ее словам, в республике в настоящее время в среднем тестируются более трех тысяч человек в сутки.
Еще одной причиной роста заболеваемости в Роспотребнадзоре назвали человеческую беспечность. Люди перестали носить маски, часто пренебрегают дезинфекцией рук и не соблюдают социальную дистанцию.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе два десятка новых заражений коронавирусом. Коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 18 человек в Севастополе за минувшие сутки.
Один человек с COVID-19 скончался в Крыму в минувшие сутки. Один пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.
Севастополь готов принять первую партию вакцины Sputnik V от коронавируса. Для хранения ампул с вакциной требуются особые температурные условия.
В Крыму 75 новых заражений коронавирусом за сутки. За 13 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 75 случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму выбрали самую красивую девушку фото
В Ялте завершился конкурс красоты «Мисс Крым-2020». В этом году главная корона досталась семнадцатилетней жительнице солнечной Ялты Дарье Ястремской.
Экс-директор «Крымского Титана» пойдет под суд из-за массового отравления людей
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Титановые инвестиции» (завод «Крымский Титан»), который допустил выбросы вредных веществ в атмосферу из кислотонакопителя, приведшие к массовому отравлению людей в Армянске.
Три ядерных бомбардировщика США пролетели в 37 км от Крыма
Три американских стратегических бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, способных нести ядерное вооружение, пролетели в 37,5 километрах от побережья Крыма.
Известный диджей погиб в Крыму после выступления на фестивале в Поповке
Известный российский диджей Сергей Бабин, вступавший под псевдонимом mr. Basic, скончался в Крыму от полученных в драке травм.
8 часов назад
В Крыму 75 новых заражений коронавирусом за сутки
12 часов назад
Избирком Крыма озвучил явку и результаты довыборов в республике
Избирательная комиссия Республики Крым подвела итоги довыборов в Госсовет, в горсовет Симферополя и повторных выборов в Раздольненский сельсовет.