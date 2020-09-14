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Коронавирус в Крыму

В Крыму 75 новых заражений коронавирусом за сутки

10:08 понедельник, 14 сентября 2020
В Крыму 75 новых заражений коронавирусом за сутки

фото © strana.ua

За 13 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 75 случаев коронавирусной инфекции.

35 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из Украины.

Всего на текущий период в республике зарегистрирован 3301 случай новой коронавирусной инфекции. 94 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2481 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 602 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3721 человек.

Выздоровевших за весь период – 2084 человека.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе сообщают о резком росте новых заражений коронавирусом. В Севастополе лабораторно подтверждены 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

Уже более 50 тысяч крымчан сделали прививку от гриппа. В Крыму прививку от гриппа сделали более 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

Коронавирус показал рекордную для Крыма смертность. За минувшие стуки в республике от коронавируса скончались три человека.

Опять много: в Крыму 77 новых заражений коронавирусом. За 12 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 77 случаев коронавирусной инфекции.

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