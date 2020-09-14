Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе сообщают о резком росте новых заражений коронавирусом ● Коронавирус показал рекордную для Крыма смертность ● Опять много: в Крыму 77 новых заражений коронавирусом ● В Севастополе всплеск заражений коронавирусом ● Число жертв коронавируса в Крыму приближается к четырем десяткам
В Крыму 75 новых заражений коронавирусом за сутки
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За 13 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 75 случаев коронавирусной инфекции.
35 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 26 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 13 – при скрининге здорового населения, 1 случай завозной из Украины.
Всего на текущий период в республике зарегистрирован 3301 случай новой коронавирусной инфекции. 94 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2481 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 602 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3721 человек.
Выздоровевших за весь период – 2084 человека.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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