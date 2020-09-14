Происшествия
В Бахчисарае подросток упал в канализационный коллектор
Спасатели оказали помощь подростку, который упал в канализационный коллектор, сообщает пресс-служба МЧС РК.
По данным ведомства, инцидент произошел накануне поздно вечером в Бахчисарае. Сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью альпинистского снаряжения спасли пострадавшего и передали его медикам. В госпитализации подросток не нуждался.
Ранее в Симферополе в открытый коллектор провалился маленький ребенок, который играл рядом. Тогда малыша спас проходивший мимо мужчина. Пострадавшего пришлось госпитализировать в Республиканскую детскую клиническую больницу. Кроме этого, управление СК по Крыму начало проверку по факту данного инцидента.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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