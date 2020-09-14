Украина подсчитала убытки из-за потери Крыма

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В Украине подсчитали убытки из-за потери Крыма и, по мнению главы прокуратуры АРК Гюндуза Мамедова, они превышают сумму в 37 млрд долларов.

Об этом сообщают украинские СМИ.

«По предварительным данным материалов уголовных производств, только по Крыму убытки достигают одного триллиона гривен (37 млрд долларов). Очевидно, это не фиксированная сумма, поскольку агрессия РФ продолжается, как и продолжаются нарушения прав граждан на оккупированных территориях полуострова и Донбасса», - заявил Гюндуз Мамедов.

Как ранее сообщалось, Государственное бюро расследований Украины ведет дело о «потере Крыма». У следствия существует несколько версий, как развивались события 2014 года и кто в них виноват. Пока в ГБР заявили, что не могут раскрыть имена подозреваемых.

В тот же день на пресс-конференции в Киеве бывший генпрокурор страны Юрий Луценко заявил, что дело о «сдаче Крыма» было возбуждено, но вскоре – закрыто.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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