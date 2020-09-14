Власть
У берегов Крыма начинается поиск затонувших кораблей
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Общественная организация «Батарея-29 БИС» при поддержке «Поискового движения России» начинает подводные поиски затонувших судов времен Второй мировой войны.
Как сообщает сайт «Керчь – мой город», работы будут производиться в акватории Керченского пролива и Азовского моря.
Руководитель общественной организации «Батарея 29 БИС» Александр Елкин сообщил, что поисковая экспедиция «Большой десант-2020» намерена произвести «поиск и обследование затонувших судов и прочей техники, а также погибших, с последующей идентификацией объектов, и, по возможности, захоронения останков экипажей».
Ранее сообщалось, что места гибели четырех советских боевых кораблей на дне Черного моря у берегов Крыма получили в соседней России охранный статус.
Ранее сообщалось, что специалисты МЧС приступят к обследованию советского тральщика «Минреп», затонувшего у берегов Феодосии в 1941 году.
«Принято решение о начале проведения работ по мониторингу затонувшего тральщика «Минреп» в акватории Феодосийского залива», – говорится в сообщенииТакже принято решение приступить ко второму этапу разминирования грузового теплохода «Жан Жорес», затопленного в 1942 году.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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