Курорт
Цены на новогоднее размещение в отелях Крыма зашкаливают
фото © Новости Крыма
Тарифы на новогоднее размещение в крымских гостиницах высокого уровня кусаются.
Так, минимальная стоимость номера Делюкс Sea View на даты заезда с 30 декабря по 6 января в комплексе Mriya Resort & Spa 5* (Ялта) на сегодня составляет от 166 тыс. руб., включая скидку 15%. При этом более дешевые комнаты с видом на сад на указанный период уже недоступны для бронирования.
Желающим остановиться на виллах придется раскошелиться на сумму от 1 млн 372 тыс. руб. до 3 млн 168 тыс. руб.
Ялтинский бутик-отель Palassa 5* предлагает на те же даты двухместное размещение в premier room (29 кв. м) за «скромные» 245 тыс. руб. – включен завтрак. Более просторные deluxe room стоят 294 тыс. руб., а для двоих взрослых и ребенка – 357 тыс. руб.
По оценкам туроператоров, крымские отели категории 5* подняли ценник на новогодний период как минимум вдвое по сравнению с 2019 годом. Однако спрос все равно есть, отмечают в туркомпаниях. И прогнозируют: по мере уменьшения количества свободных номеров прайсы вырастут еще больше. «На полуострове гостиницы достойного уровня можно пересчитать на пальцах двух рук. В условиях запрета на международное авиасообщение высокая загрузка в зимние праздники им практически гарантирована, отсюда и рост тарифов», – поясняет топ-менеджер одного из туроператоров. По его мнению, ценовые аппетиты крымских отельеров могло умерить, например, расширение авиаперевозки на направлении ОАЭ – это создало бы серьезную конкуренцию отечественным морским курортам. Однако пока из Москвы в Дубай заявлены авиарейсы в очень ограниченных масштабах.
Стоит отметить, поднять цены в этом году отельеров вынудили и объективные причины. Из-за пандемии коронавируса объектам размещения не разрешали принимать гостей в апреле, мае, частично в июне, и теперь они вынуждены компенсировать выпадающие доходы. Ведь в период простоя все равно приходилось нести издержки – на зарплату сотрудника, налоги, коммунальные платежи, а помощь от государства была символической.
Добавим, относительно бюджетно можно отдохнуть в новогодние праздники в крымских пляжных комплексах категории 4*. Так, размещение в «Ялта-Интурист» с 30 декабря по 6 января сейчас реально забронировать от 57 тыс. руб. за номер, в спа-отеле «Ливадийский» – от 66 тыс. руб.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: ,
Ранее Новости Крыма сообщали:
Россиян зовут отдыхать в Крым за 17 тысяч рублей. У российских туристов появился шанс отправиться в бархатный сезон на море и отдохнуть бюджетно.
Власти думают, что здравницы в Крыму могут работать 10 месяцев году. Уровень бронирования крымских здравниц на бархатный сезон составляет 70-80%, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма региона.
Песков высказался о ситуации с COVID на черноморских курортах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на российских курортах нет резких скачков заражения коронавирусной инфекцией, поэтому снятие ограничений в этих регионах было оправдано.
Симферополя умудряется принимать душ, когда во всем городе нет воды. Глава Симферополя Елена Проценко умудряется принимать душ, когда во всем городе нет воды.
В Крыму выбрали самую красивую девушку фото
В Ялте завершился конкурс красоты «Мисс Крым-2020». В этом году главная корона досталась семнадцатилетней жительнице солнечной Ялты Дарье Ястремской.
Экс-директор «Крымского Титана» пойдет под суд из-за массового отравления людей
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Титановые инвестиции» (завод «Крымский Титан»), который допустил выбросы вредных веществ в атмосферу из кислотонакопителя, приведшие к массовому отравлению людей в Армянске.
Три ядерных бомбардировщика США пролетели в 37 км от Крыма
Три американских стратегических бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, способных нести ядерное вооружение, пролетели в 37,5 километрах от побережья Крыма.
Известный диджей погиб в Крыму после выступления на фестивале в Поповке
Известный российский диджей Сергей Бабин, вступавший под псевдонимом mr. Basic, скончался в Крыму от полученных в драке травм.
8 часов назад
В Крыму 75 новых заражений коронавирусом за сутки
12 часов назад
Избирком Крыма озвучил явку и результаты довыборов в республике
Избирательная комиссия Республики Крым подвела итоги довыборов в Госсовет, в горсовет Симферополя и повторных выборов в Раздольненский сельсовет.