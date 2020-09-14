Цены на новогоднее размещение в отелях Крыма зашкаливают

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Тарифы на новогоднее размещение в крымских гостиницах высокого уровня кусаются.

Так, минимальная стоимость номера Делюкс Sea View на даты заезда с 30 декабря по 6 января в комплексе Mriya Resort & Spa 5* (Ялта) на сегодня составляет от 166 тыс. руб., включая скидку 15%. При этом более дешевые комнаты с видом на сад на указанный период уже недоступны для бронирования.

Желающим остановиться на виллах придется раскошелиться на сумму от 1 млн 372 тыс. руб. до 3 млн 168 тыс. руб.

Ялтинский бутик-отель Palassa 5* предлагает на те же даты двухместное размещение в premier room (29 кв. м) за «скромные» 245 тыс. руб. – включен завтрак. Более просторные deluxe room стоят 294 тыс. руб., а для двоих взрослых и ребенка – 357 тыс. руб.

По оценкам туроператоров, крымские отели категории 5* подняли ценник на новогодний период как минимум вдвое по сравнению с 2019 годом. Однако спрос все равно есть, отмечают в туркомпаниях. И прогнозируют: по мере уменьшения количества свободных номеров прайсы вырастут еще больше. «На полуострове гостиницы достойного уровня можно пересчитать на пальцах двух рук. В условиях запрета на международное авиасообщение высокая загрузка в зимние праздники им практически гарантирована, отсюда и рост тарифов», – поясняет топ-менеджер одного из туроператоров. По его мнению, ценовые аппетиты крымских отельеров могло умерить, например, расширение авиаперевозки на направлении ОАЭ – это создало бы серьезную конкуренцию отечественным морским курортам. Однако пока из Москвы в Дубай заявлены авиарейсы в очень ограниченных масштабах.

Стоит отметить, поднять цены в этом году отельеров вынудили и объективные причины. Из-за пандемии коронавируса объектам размещения не разрешали принимать гостей в апреле, мае, частично в июне, и теперь они вынуждены компенсировать выпадающие доходы. Ведь в период простоя все равно приходилось нести издержки – на зарплату сотрудника, налоги, коммунальные платежи, а помощь от государства была символической.

Добавим, относительно бюджетно можно отдохнуть в новогодние праздники в крымских пляжных комплексах категории 4*. Так, размещение в «Ялта-Интурист» с 30 декабря по 6 января сейчас реально забронировать от 57 тыс. руб. за номер, в спа-отеле «Ливадийский» – от 66 тыс. руб.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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