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Три ядерных бомбардировщика США пролетели в 37 км от Крыма
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Три американских стратегических бомбардировщика Boeing B-52 Stratofortress, способных нести ядерное вооружение, пролетели в 37,5 километрах от побережья Крыма.
Об этом сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Все три бомбардировщика поднялись в воздух с британской базы Фейрфорд, пролетели над Европой, Украиной и около 15 часов по Москве оказались над акваторией Черного моря. Самолеты взяли курс в сторону Турции, пролетев в 37,5 километра от поселка Маяк в Черноморском районе.
Параллельно в Черном море были засечены три самолета-заправщика Boeing RC-135R, которые должны дозаправить бомбардировщики в воздухе.
Министерство обороны Украины подтвердило пролет бомбардировщиков США над территорией страны. В частности, было заявлено, что «патрулирования будут иметь постоянный характер» и «являются частью запланированного развертывания шести B-52H на авиабазе Фейрфорд». Во время полета над Украиной ядерные бомбардировщики сопровождали истребители ВСУ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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