Ситуация критическая: власти рассказали об обмелении водохранилищ Крыма

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Из Симферопольского водохранилища уже не могут поднять более 34 тысяч кубометров воды в сутки, заявил генеральный директор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов на оперативном штабе по ситуации с водообеспечением.

«За истекшие сутки подали 122 тысяч кубометров. Подъем в Партизанах снизили до 9,8 тысяч кубометров, то есть уже меньше 10 тысяч кубометров поднимаем из Партизанского водохранилища. «Раскручено» полностью Аянское водохранилища, оттуда подается не более 1,4 тысяч кубометров в сутки», - отчитался Баженов.

Он добавил, что из Симферопольского водохранилища взять более 34 тысяч кубометров в сутки просто невозможно.

«Хуже всего набираются резервуары воды на Петровских скалах. Это доминирующая высота, чем ниже горизонт, тем на меньшее количество этажей «выдавливается» вода. Это уже физика процессов. Для жителей тех районов - только подвоз, только подъем воды. Если осадков не будет, воду я не смогу нигде взять», - пояснил гендиректор.

Как ранее сообщалось, за последний месяц лета, несмотря на несколько дождливых дней, запасы воды в крымских водохранилищах естественного стока уменьшились на 9,87 миллиона кубометров.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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