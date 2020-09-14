Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму 75 новых заражений коронавирусом за сутки ● В Севастополе сообщают о резком росте новых заражений коронавирусом ● Коронавирус показал рекордную для Крыма смертность ● Опять много: в Крыму 77 новых заражений коронавирусом ● В Севастополе всплеск заражений коронавирусом
Севастополь готов принять первую партию вакцины Sputnik V от коронавируса
фото © pravda.com.ua
Для хранения ампул с вакциной требуются особые температурные условия.
Минздрав РФ попросил регионы страны быть готовыми к приемке первой партии российской вакцины от коронавируса, которая называется Sputnik V. В Севастополе такая подготовка уже начата, сообщили источники в депздраве.
Есть сведения, что первые вакцины уже прибыли на территорию Крымского полуострова, но до Севастополя пока не доехали. В городе-регионе отсутствует специальный медицинский склад с холодильником, который требуется для хранения вакцины. Сейчас этот вопрос оперативно решается.
Напомним, 12 сентября глава Минздрава России Михаил Мурашко подтвердил, что к понедельнику 14 сентября первые партии COVID-вакцины Sputnik V для вакцинации групп риска получат все российские регионы.
По словам источника, ожидаются рекомендации Минздрава о том, в каком порядке проводить вакцинацию первой партией вакцины.
В свою очередь, министр Мурашко сообщил, что перед запуском широкой вакцинации необходимо протестировать каждое звено процесса – начиная от безопасности, соблюдения технологических параметров и заканчивая готовностью логистической цепочки и персонала на местах.
В тексте использованы материалы: Форпост
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