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Власть

«Сенсация в Севастополе»: на выборах победил Развожаев

12:31 понедельник, 14 сентября 2020
Севастополь
«Сенсация в Севастополе»: на выборах победил Развожаев

фото © ria.ru

Подведены итоги губернаторских выборов в Севастополе. После обработки 100% протоколов, Михаил Развожаев набирает 85,72% голосов, сообщил Севастопольский избирком.

За Развожаева свой голос отдали 135 124 человек. На втором месте идет кандидат от ЛДПР Илья Журавлев – у него 4,95% голосов. На третьем месте Иван Ермаков от партии «Патриоты России» с 2,62% голосов. Александра Романенко набрала 1,91% голосов избирателей, Александр Романович – 1,73%, Ярослав Яковенко – 0,84%.

Явка на выборах в этом году составила 48,28%, это больше, чем на выборах 2017 года – тогда свой голос отдали 34,2% избирателей, победил Дмитрий Овсянников.

Как сообщалось ранее, выборы в этом году шли три дня – с 11 по 13 сентября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Глава Севастополя поделился впечатлениями о работе с Поклонской. «На некоторые проблемы можно было посмотреть сразу с двух точек зрения», – отметил Развожаев.

Выборы в Севастополе: за избирателями гоняются по всему Крыму. В Севастополе начался третий, итоговый, день голосования. Напомним, в городе выбирают губернатора, проходят добвыборы в Законодательное собрание и муниципальные советы.

Киев призвал страны не признавать результаты выборов в Севастополе. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с проведением выборов губернатора в Севастополе и довыборов в городской совет Симферополя и Госсовет РК.

Явка на выборах в Севастополе в первый день составила всего 18 процентов. В Севастополе подвели итоги первого из трех дней голосования на выборах-2020.

Власть
«Сенсация в Севастополе»: на выборах победил Развожаев

«Сенсация в Севастополе»: на выборах победил Развожаев

Подведены итоги губернаторских выборов в Севастополе. После обработки 100% протоколов, Михаил Развожаев набирает 85,72% голосов, сообщил Севастопольский избирком.

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