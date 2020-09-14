Курортный сезон
Развитие сюжета: В Севастополе резкий рост новых заражений коронавирусом ● В Севастополе запретят отдых в палатках на Инжире и в Батилимане ● Российская туристка раскрыла схемы обмана приезжих в Крыму ● Конкурс непризнанных: россиянка выбрала Абхазию при сравнении с Крымом ● Специалисты выявили загрязнение морских вод у берегов Ялты и Керчи
Россиян зовут отдыхать в Крым за 17 тысяч рублей
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У российских туристов появился шанс отправиться в бархатный сезон на море и отдохнуть бюджетно.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга цен аналитической службы Ассоциации туроператоров России.
Согласно информации портала, средняя стоимость недельного тура с заездом 12–18 сентября на двоих составляет около 17 тысяч рублей с включенным перелетом из Москвы, проживанием и питанием.
Так, на курортах Крыма и Краснодарского края цены колеблются в диапазоне от 16,7 до 23,6 тысячи рублей, в Калининградской области отпуск на указанных условиях обойдется примерно в 16,3 тысячи рублей, на Алтае — 32,5 тысячи, а на Байкале — 64,4 тысячи.
При этом в Абхазии можно отдохнуть как минимум за 22,3 тысячи рублей, а самый дешевый тур в Турцию по системе «все включено» предлагается купить за 28,9 тысячи рублей на двоих.
Отмечается, что в целом цены на отдых в указанные сроки значительно снизились по сравнению с данными за предыдущую неделю.
9 сентября российская туристка сравнила преимущества отдыха в Сочи и Крыму во время бархатного сезона. Как отметила девушка, основной причиной поехать в Сочи может быть транспортная доступность — добраться туда «проще, быстрее и дешевле».
В тексте использованы материалы: lenta.ru
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