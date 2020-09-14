Происшествия
Ребенок впал в кому после ДТП в Крыму
За прошедшие сутки на дорогах Крыма произошло четыре аварии с участием двухколесного транспорта.
В них шесть человек пострадали, один человек погиб, а семилетний ребенок впал в кому, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по региону.
Жертвой одной из аварий стал 77-летний крымчанин. Двигаясь на велосипеде по трассе «Таврида» около половины десятого утра, он попал под колеса фуры. Причиной аварии, как пояснили в УГИБДД, стало то, что водитель фуры не выбрал безопасную скорость и наехал на велосипедиста. Мужчина погиб на месте.
Второй велосипедист пострадал в Сакском районе около полудня. Двигаясь по евпаторийской трассе, водитель «Газели», поворачивая налево, не выдержал дистанцию и столкнулся с велосипедом, который совершал рядом такой же поворот. 44-летний водитель велосипеда отделался раной на лбу и ссадиной на левой руке.
В Ялте примерно в это же время произошло ДТП с участием мотоцикла и мопеда. Как пояснили правоохранители, 24-летний водитель мотоцикла RACER RC250 не выбрал безопасную дистанцию и наехал на двигавшийся впереди мопед Honda Dio. В результате аварии водитель мотоцикла получил черепно-мозговую травму и перелом носа, его пассажир отделался ушибом тканей головы. Водителю мопеда повезло меньше: его госпитализировали с переломами нескольких ребер, грудины и позвонка и ушибом легких.
Еще одно ДТП с участием мопеда произошло в Красноперекопске.
Водитель Geely Emgrand не совершил предусмотренную дорожным знаком остановку на перекрестке и сбил двигавшийся по главной дороге скутер Viper. В результате аварии 47-летний водитель мопеда получил закрытую черепно-мозговую травму, травму живота и ушиб грудной клетки, а 28-летний пассажир мопеда – закрытую черепно-мозговую травму и перелом правого плеча. Ехавший с ними на мопеде семилетний ребенок был госпитализирован в состоянии комы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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