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Прокуратура АРК сообщила о подозрении участнику «самообороны Крыма»
фото © Прокуратура АРК
Прокуратура АР Крым и Севастополя и управление Национальной полиции Украины в АР Крым и Севастополе сообщили о подозрении «участнику незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма» по ч. 2 ст. 260 УК Украины.
Об этом сообщается на сайте прокуратуры.
Санкция инкриминируемой статьи (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
«Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, являясь участником незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма», в течение февраля-марта 2014 года, вооруженный, проходил «службу» при въезде в город Судак. Подозреваемый осуществлял незаконные проверки документов граждан, обыск их транспортных средств, а также принимал участие в задержании украинских граждан на территории полуострова», – говорится в сообщении.
Как отмечается, в настоящее время мужчина объявлен в розыск. Его имя не разглашается.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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