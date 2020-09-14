Прокуратура АРК сообщила о подозрении участнику «самообороны Крыма»

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Прокуратура АР Крым и Севастополя и управление Национальной полиции Украины в АР Крым и Севастополе сообщили о подозрении «участнику незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма» по ч. 2 ст. 260 УК Украины.

Об этом сообщается на сайте прокуратуры.

Санкция инкриминируемой статьи (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

«Досудебным расследованием установлено, что гражданин Украины, являясь участником незаконного вооруженного формирования «Самооборона Крыма», в течение февраля-марта 2014 года, вооруженный, проходил «службу» при въезде в город Судак. Подозреваемый осуществлял незаконные проверки документов граждан, обыск их транспортных средств, а также принимал участие в задержании украинских граждан на территории полуострова», – говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время мужчина объявлен в розыск. Его имя не разглашается.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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