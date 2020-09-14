Прогноз погоды в Крыму на понедельник 14 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 14 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (Почвенная засуха сохраняется в Черноморском районе), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - прочие опасности (высокая пожарная опасность (4 класс) в центральных районах), уровень опасности желтый. На южном побережье - прочие опасности (Высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 28, ночью от 15 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 22 до 90 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Ялте сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 53 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 46 до 73 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 29, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 22 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 92 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 26, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северный 20 км/час, возможны порывы до 47 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 82 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 30, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 23 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 32 до 89 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 30, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 17 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 20 до 91 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 29, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 32 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 33 до 60 процентов, атмосферное давление 765 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 23, ночью около 18 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 40 до 56 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 16 до 26, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 31 до 67 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 24, в Севастополе - 24, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 30, на Кипре - 28, в Одессе - 24, в Сочи - 26, в Турции - 30, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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