Предприимчивый симферополец под видом жилого дома построил двухэтажное кафе

Вместо жилого дома нарушитель возвел в Симферополе большое кафе.

Об этом сообщил председатель Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, главный госинспектор РК по использованию и охране земель Александр Спиридонов.

Специалисты Госкомрегистра провели внеплановую проверку в отношении земельного участка площадью 800 кв.м, расположенного в городском микрорайоне Хошкельды.

Согласно данным Единого госреестра недвижимости, земля была предоставлена в собственность частному лицу для индивидуального жилищного строительства, но по факту здесь выстроено 2-этажное здание, используемое под кафе. К нему примыкают помещения, где оборудован большой банкетный зал для проведения праздничных мероприятий. Инспекторы комитета также выявили факт самовольного занятия почти 60 кв.м прилегаюшей территории, находящейся в муниципальной собственности под размещение элементов благоустройства, а также несанкционированное занятие 300 кв.м смежного участка под летние беседки и автомобильную парковку.

— Классика жанра: собственник участка решил вести коммерческую деятельность на земле под ИЖС. Возможность построить увеселительное заведение у него нашлась, а вот до заблаговременного установления дополнительного вида разрешенного использования «Общественное питание» руки почему-то не дошли. Согласно ст. 222 Гражданского кодекса РФ здание, возведенное на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем данного объекта, является самовольной постройкой. Госкомрегистр направил в столичную администрацию уведомление о выявлении самостроя для принятия мер реагирования. Удивительно, но комиссия при администрации, принимающая решения о демонтаже незаконно установленных объектов, признаков самовольной постройки в наших материалах не усмотрела. Полагаем, что точки над «i» расставит прокуратура, куда мы направим соответствующие материалы, — рассказал Александр Спиридонов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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