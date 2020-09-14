Полиция задержала подозреваемых в убийстве диджея в Крыму

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Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на музыканта Сергея Бабина. Известный диджей, выступавший под псевдонимом mr. Basic, скончался в больнице Евпатории после полученных в драке травм.

«По факту причинения гражданину телесных повреждений следственным отделом межмуниципального отдела полиции МВД России «Сакский» было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 118 УК РФ – причинение телесных повреждений по неострожности. Сотрудниками органов внутренних дел в рамках расследуемого уголовного дела проводится весь комплекс оперативно-следственных действий. В рамках расследования дела подозреваемые задержаны», – сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Информация об инциденте поступила в МВД 8 сентября. По данным издания «Оренбуржье», музыкант со своей командой жил в арендованном доме под Евпаторией. В один из дней на них набросилась отдыхавшая по соседству компания. В ходе драки Бабина ударили камнем по голове, он получил черепно-мозговую травму.

После драки Бабин был доставлен в больницу Евпатории. По данным СМИ, он находился в состоянии искусственной комы, был подключен к аппарату ИВЛ. Травмы оказались не совместимы с жизнью, Бабин скончался через пять дней после драки.

Ранее диджей mr. Basic дал в Крыму четыре концерта. Последний концерт в Крыму у него был запланирован на 6 сентября в Евпатории. 5 сентября он выступал на скандальном фестивале Z.City в Поповке.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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