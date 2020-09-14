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Общество

Покойной Валентине Легкоступовой хотят установить памятник в Крыму

09:40 понедельник, 14 сентября 2020
Феодосия
Покойной Валентине Легкоступовой хотят установить памятник в Крыму

фото © Коммерсант

Популярной певице Валентине Легкоступовой, которая скончалась в прошлом месяце, хотят установить памятник в Крыму. Сейчас этот вопрос обсуждается в администрации.

Певица переехала в Феодосию с родителями, когда ей было три года. Женщина некоторое время жила в одном из живописнейших городов Крыма. Звезда некоторое время даже работала в администрации Феодосии.

Сейчас в мэрии Феодосии идет обсуждение по установлению памятника в честь покойной певицы. Госслужащие считают, что исполнительница внесла неоценимый вклад в развитие города и положительно повлияла на культурный уклад.

«Валентина — великая русская певица, она безумно любила Феодосию, а Феодосия любила Валентину Легкоступову. В мэрии, где работала певица, мы обсуждаем этот вопрос и будем счастливы, если получится установить артистке памятник», — приводит Popcake слова представителя администрации.

Валентина Легкоступова ушла из жизни 14 августа, ей было 54 года. Звезда сцены скончалась в больнице, куда ее доставили после получения травмы головы. Несколько дней знаменитость пролежала в медучреждении в коме, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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