Поклонская утверждает, что собрала материалы для ООН о «перекрытии воды» в Крым

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Депутат Госдумы России, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что собрала и направила дополнительные материалы по вопросу доступа к воде в Крыму комиссару по правам человека ООН госпоже Мишель Бачелет.

По ее словам, материалы содержат информацию о «незаконных действиях государства-члена ООН Украины, которое умышленно лишило миллионы людей базисного и неотъемлемого права на питьевую воду, создав реальную угрозу жизни и здоровью населения полуострова, а также экологии части Юго-Восточной Европы».

«Оправдания украинской стороной своего преступления выглядят нелепо: ссылаться на свою непричастность к отсутствию питьевой воды и призывать Россию самостоятельно решать вопросы доступа к ней, после того как сами незаконно перекрыли воду, поступающую в Крым по Северо-Крымскому каналу из международной (а не приватизированной кем-то) реки Днепр, держа «руку на кранике», является шантажом и сильно напоминает поведение обычного вора на скамье подсудимых с неудачным адвокатом», – написала Поклонская 14 сентября на своей странице в Фейсбуке.

На данный момент отсутствует реакция ООН и соответствующих ведомств Украины на это заявление.

1 сентября Наталья Поклонская опубликовала в соцсетях пост, в котором сообщила, что «приятно удивлена конструктивной реакцией Управления Верховного комиссара ООН по правам человека» на свое обращение «по нарушению украинской стороной прав человека в Крыму в связи с незаконным лишением людей пресной питьевой воды». Поклонская утверждала, что ООН чуть ли не признала ее статус, как «представителя Крыма в парламенте России».​

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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