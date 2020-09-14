Общество
Под Симферополем снимают фильм о российских летчиках
Военный гарнизон Гвардейское в Симферопольском районе Крыма на один день превратился в съемочную площадку.
Здесь воссоздали атмосферу начала 90-х годов прошлого века.
Дом офицеров замаскировали под кинотеатр, помещение летной столовой - под гастроном. Рядом воссоздали атмосферу рынка той поры и припарковали старые автомобили.
Съемки картины с рабочим названием «Небо» ведет кинокомпания «Триикс Медиа». В центре сюжета - три главных героя: подполковник Сошников, капитан Муравьев и майор Захаров, которые познакомились в Крыму в тренировочном лагере для летчиков. Второй раз троица встретится уже в Сирии.
«Сюжет фильма - это художественно осмысленная история пребывания наших вооруженных сил в Сирии, эпизоды войны с ИГИЛ (запрещенная на территории РФ международная террористическая организация) и операция по спасению штурмана, который, в результате нападения на наш самолет, приземлился на вражеской территории. Фильм детально повествует о событиях, произошедших 24-го ноября 2015 года, спустя чуть более два месяца со дня пребывания наших Вооруженных Сил в дружественной Сирии», - сообщает издание.
Планируется, что фильм выйдет на экраны в следующем году.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе открылся кинотеатр с самым большим экраном в Крыму. Самый большой кинотеатр Севастополя «Россия» открылся после ремонта, он оснащен современным оборудованием, в том числе в нем установили самый большой экран в Крыму, сообщил ТАСС начальник главного управления культуры Севастополя Николай Краснолицкий.
Минкультуры России финансирует съемки фильма о керченском стрелке. Молдавский режиссер Евгений Дудчак снимает фильм под названием «Смерти нет» о керченской трагедии, произошедшей в октябре 2018 года.
Крыму готовятся к съемкам фильма «Гардемарины-5». Известный режиссер Светлана Дружинина поделилась планами на ближайшее будущее с пользователями соцсетей.
В Крыму начинаются съемки фильма Алексея Учителя «Пальмира». В Крыму идет подготовка к съемкам киноленты «Пальмира». Продюсер фильма - Алексей Учитель, режиссер - создатель лент «Союз спасения», «Адмиралъ» и «Викинг» Андрей Кравчук.
«Сенсация в Севастополе»: на выборах победил Развожаев
Подведены итоги губернаторских выборов в Севастополе. После обработки 100% протоколов, Михаил Развожаев набирает 85,72% голосов, сообщил Севастопольский избирком.
В Севастополе два десятка новых заражений коронавирусом
Коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 18 человек в Севастополе за минувшие сутки.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
В Крыму всерьез решили запустить самолет, который вызывает дожди
Премьер-министр РК Юрий Гоцанюк рассказал, когда запустят самолет, который будет сбивать осадки с крымского неба.
11 сентября
На пляже в Крыму произошел крупный обвал грунта
22 часа назад
Новая схема обмана российских туристов в Крыму: появились подробности
Не менее 11 российских семей пострадали от действий мошенников, продававших путевки на старую базу отдыха в Крыму.