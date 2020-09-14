Под Симферополем снимают фильм о российских летчиках

Военный гарнизон Гвардейское в Симферопольском районе Крыма на один день превратился в съемочную площадку.

Здесь воссоздали атмосферу начала 90-х годов прошлого века.

Дом офицеров замаскировали под кинотеатр, помещение летной столовой - под гастроном. Рядом воссоздали атмосферу рынка той поры и припарковали старые автомобили.

Съемки картины с рабочим названием «Небо» ведет кинокомпания «Триикс Медиа». В центре сюжета - три главных героя: подполковник Сошников, капитан Муравьев и майор Захаров, которые познакомились в Крыму в тренировочном лагере для летчиков. Второй раз троица встретится уже в Сирии.

«Сюжет фильма - это художественно осмысленная история пребывания наших вооруженных сил в Сирии, эпизоды войны с ИГИЛ (запрещенная на территории РФ международная террористическая организация) и операция по спасению штурмана, который, в результате нападения на наш самолет, приземлился на вражеской территории. Фильм детально повествует о событиях, произошедших 24-го ноября 2015 года, спустя чуть более два месяца со дня пребывания наших Вооруженных Сил в дружественной Сирии», - сообщает издание.

Планируется, что фильм выйдет на экраны в следующем году.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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