Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Севастополь готов принять первую партию вакцины Sputnik V от коронавируса ● В Крыму 75 новых заражений коронавирусом за сутки ● В Севастополе сообщают о резком росте новых заражений коронавирусом ● Коронавирус показал рекордную для Крыма смертность ● Опять много: в Крыму 77 новых заражений коронавирусом
Один человек с COVID-19 скончался в Крыму в минувшие сутки
Один пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.
Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.
Таким образом, общее количество скончавшихся с подтвержденным COVID-19 достигло 42 человек.
В Крыму за минувшие сутки подтверждено 75 новых случаев COVID-19. Всего в республике зарегистрирован 3 301 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2 084 человека, из них восемь за последние сутки.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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