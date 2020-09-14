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Коронавирус в Крыму

Один человек с COVID-19 скончался в Крыму в минувшие сутки

10:37 понедельник, 14 сентября 2020

Один пациент с подтвержденным коронавирусом скончался в Крыму за прошедшие сутки.

Об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения Республики Крым.

Таким образом, общее количество скончавшихся с подтвержденным COVID-19 достигло 42 человек.

В Крыму за минувшие сутки подтверждено 75 новых случаев COVID-19. Всего в республике зарегистрирован 3 301 случай новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период – 2 084 человека, из них восемь за последние сутки. 

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму 75 новых заражений коронавирусом за сутки. За 13 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 75 случаев коронавирусной инфекции.

В России началась вторая волна пандемии СOVID-19. С 4 сентября в России ежедневно выявляют более 5 тыс. заразившихся коронавирусом, констатирует РБК.

В Севастополе сообщают о резком росте новых заражений коронавирусом. В Севастополе лабораторно подтверждены 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

Уже более 50 тысяч крымчан сделали прививку от гриппа. В Крыму прививку от гриппа сделали более 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

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