Происшествия
Мужчина утонул в районе пляжа Гаспры
Один человек утонул в поселке Гаспра (Ялта) в прошедшие выходные.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.
«В воскресенье, в 10.57 пгт. Гаспра (городской округ Ялта) спасателями пляжа пансионата «Марат» из воды на берег было извлечено тело мужчины», – говорится в сообщении.
По данным МЧС, всего с начала года произошло 61 происшествие на воде, погибли 43 человека.
Ранее в поселке Приморский под Феодосией утонул пенсионер.
В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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