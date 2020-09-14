Мужчина утонул в районе пляжа Гаспры

Один человек утонул в поселке Гаспра (Ялта) в прошедшие выходные.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС Республики Крым.

«В воскресенье, в 10.57 пгт. Гаспра (городской округ Ялта) спасателями пляжа пансионата «Марат» из воды на берег было извлечено тело мужчины», – говорится в сообщении.

По данным МЧС, всего с начала года произошло 61 происшествие на воде, погибли 43 человека.

Ранее в поселке Приморский под Феодосией утонул пенсионер.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

За неделю в Крыму произошло 60 пожаров. За прошедшую неделю спасатели потушили 60 пожаров, из них 43 –возгорания сухой растительности, не причинившие ущерб жизни и здоровью граждан и три лесных пожара.

На пляже в Крыму произошел крупный обвал грунта. На пляже в селе Андреевка (Севастополь) произошел обвал грунта, сообщили в городском управлении МЧС России.

Саперы нашли под Керчью несколько сотен бомб общим весом 15 тонн. В Ленинском районе саперы нашли 138 взрывоопасных предметов времен ВОВ, общий вес которых составил более 15 тонн, сообщает пресс-служба МЧС РК.

Туристов в Крыму просят прекратить «недооценивать особенности крымских пещер». В Крыму туристы и спелеологи-любители часто отправляются в малоизученные пещеры, не имея при этом представления о возможных рисках.