Москвичка сорвалась со скалы на западе Крыма

В Крыму возле села Оленевка спасателям пришлось выручать сорвавшуюся со скалы приехавшую на отдых жительницу Москвы.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Крым.

О происшествии стало известно в половине четвертого вечера. Выяснилось, что девушка упала с пятиметровой высоты в районе Большого Атлеша и получила травмы. Чтобы вызволить пострадавшую, спасателям пришлось побираться к месту происшествия с двух сторон: одна группа на катере вышла к району падения по морю, вторая группа спасателей вместе с медиками спустились вниз по каменистому склону.

«Спасатели с помощью носилок эвакуировали пострадавшую на катере к рыбному стану «Атлеш», где и передали медикам для дальнейшей госпитализации», - отметил министр ЧС республики Сергей Шахов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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