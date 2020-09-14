Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +29
море +23

Общество

Львица родила двух малышей в саванне крымского «Тайгана»

08:48 понедельник, 14 сентября 2020

Львица Симона родила двух малышей в саванне крымского сафари-парка «Тайган».

Об этом сообщил владелец парка Олег Зубков.

Видео с маленькими львятами он разметил на своем YouTube-канале.

«Обычно мы забираем малышей, потому что в саванне львице тяжело выжить, другие самки пытаются отнять малыша. Львица агрессивная, я не буду сегодня забирать малышей, мы понаблюдаем. Расположение прайдов таково, что никто сюда почти не приходит. Львица специально ушла в дальний угол. Утром сотрудники доложили, что был один львенок, но уже вижу два. Они только-только родились и только первый раз пытаются найти молоко материнское», – сказал Олег Зубков.

В апреле в парке родились четыре львенка, амурские тигрята и четверо белых львят.

Парк львов «Тайган» находится в Белогорске на территории 32 гектар. Здесь содержится коллекция львов и тигров, также в парке проживает более 2 тысяч других животных и птиц.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Их негде содержать»: российский цирк отдал крымскому «Тайгану» восемь тигров. Росгосцирк передал в крымский сафари-парк «Тайган» восемь суматранских тигров.

Животные российского цирка Запашного поселились в крымском «Тайгане». Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков утверждает, что принял на содержание московский цирк М.М. Запашного вместе с тиграми, лошадьми, медведями и другими животными.

В парке львов «Тайган» и зоопарке «Сказка» начались прокурорские проверки. В белогорском парке львов «Тайган» и ялтинском зоопарке «Сказка», которые принадлежат крымскому бизнесмену Олегу Зубкову, начались прокурорские проверки.

Тюлень пропал: в Геленджике отрицают передачу млекопитающего из Крыма. Местонахождение краснокнижного тюленя по кличке Маэстро из крымского парка «Тайган», о судьбе которого уже несколько лет беспокоятся защитники животных, не известно.

Власть
«Сенсация в Севастополе»: на выборах победил Развожаев

«Сенсация в Севастополе»: на выборах победил Развожаев

Подведены итоги губернаторских выборов в Севастополе. После обработки 100% протоколов, Михаил Развожаев набирает 85,72% голосов, сообщил Севастопольский избирком.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе два десятка новых заражений коронавирусом

В Севастополе два десятка новых заражений коронавирусом

Коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 18 человек в Севастополе за минувшие сутки.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Курортный сезон
Новая схема обмана российских туристов в Крыму: появились подробности

Новая схема обмана российских туристов в Крыму: появились подробности

Не менее 11 российских семей пострадали от действий мошенников, продававших путевки на старую базу отдыха в Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации