Львица родила двух малышей в саванне крымского «Тайгана»

Львица Симона родила двух малышей в саванне крымского сафари-парка «Тайган».

Об этом сообщил владелец парка Олег Зубков.

Видео с маленькими львятами он разметил на своем YouTube-канале.

«Обычно мы забираем малышей, потому что в саванне львице тяжело выжить, другие самки пытаются отнять малыша. Львица агрессивная, я не буду сегодня забирать малышей, мы понаблюдаем. Расположение прайдов таково, что никто сюда почти не приходит. Львица специально ушла в дальний угол. Утром сотрудники доложили, что был один львенок, но уже вижу два. Они только-только родились и только первый раз пытаются найти молоко материнское», – сказал Олег Зубков.

В апреле в парке родились четыре львенка, амурские тигрята и четверо белых львят.

Парк львов «Тайган» находится в Белогорске на территории 32 гектар. Здесь содержится коллекция львов и тигров, также в парке проживает более 2 тысяч других животных и птиц.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Их негде содержать»: российский цирк отдал крымскому «Тайгану» восемь тигров. Росгосцирк передал в крымский сафари-парк «Тайган» восемь суматранских тигров.

Животные российского цирка Запашного поселились в крымском «Тайгане». Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков утверждает, что принял на содержание московский цирк М.М. Запашного вместе с тиграми, лошадьми, медведями и другими животными.

В парке львов «Тайган» и зоопарке «Сказка» начались прокурорские проверки. В белогорском парке львов «Тайган» и ялтинском зоопарке «Сказка», которые принадлежат крымскому бизнесмену Олегу Зубкову, начались прокурорские проверки.

Тюлень пропал: в Геленджике отрицают передачу млекопитающего из Крыма. Местонахождение краснокнижного тюленя по кличке Маэстро из крымского парка «Тайган», о судьбе которого уже несколько лет беспокоятся защитники животных, не известно.