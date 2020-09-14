Общество
Львица родила двух малышей в саванне крымского «Тайгана»
Львица Симона родила двух малышей в саванне крымского сафари-парка «Тайган».
Об этом сообщил владелец парка Олег Зубков.
Видео с маленькими львятами он разметил на своем YouTube-канале.
«Обычно мы забираем малышей, потому что в саванне львице тяжело выжить, другие самки пытаются отнять малыша. Львица агрессивная, я не буду сегодня забирать малышей, мы понаблюдаем. Расположение прайдов таково, что никто сюда почти не приходит. Львица специально ушла в дальний угол. Утром сотрудники доложили, что был один львенок, но уже вижу два. Они только-только родились и только первый раз пытаются найти молоко материнское», – сказал Олег Зубков.
В апреле в парке родились четыре львенка, амурские тигрята и четверо белых львят.
Парк львов «Тайган» находится в Белогорске на территории 32 гектар. Здесь содержится коллекция львов и тигров, также в парке проживает более 2 тысяч других животных и птиц.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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