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Происшествия

Крымчанин не рассчитал силы и убил собственную жену

18:58 понедельник, 14 сентября 2020

53-летний симферополец заявил в полицию о том, что умерла его 46-летняя жена.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Специалисты провели судебно-медицинское исследование  и установили, что женщина умерла от отека головного мозга. Причиной стала травма.

Полицейские выяснили, что семейная пара злоупотребляла спиртными напитками. В такие моменты они часто ссорились и «страстно» выясняли отношения – кулаками.

«В один из таких вечеров мужчина несколько раз ударил жену по голове и пошел дальше распивать алкоголь. Женщина потеряла сознание и осталась на кровати. В тот момент супруг посчитал жену спящей и не волновался о ее состоянии здоровья», - отметили в пресс-службе ведомства.

Спустя время он решил разбудить «вторую половину», но понял, что она скончалась.

Сейчас все материалы дела полиция передала в следственные органы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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