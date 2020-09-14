Происшествия
Крымчанин не рассчитал силы и убил собственную жену
53-летний симферополец заявил в полицию о том, что умерла его 46-летняя жена.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Специалисты провели судебно-медицинское исследование и установили, что женщина умерла от отека головного мозга. Причиной стала травма.
Полицейские выяснили, что семейная пара злоупотребляла спиртными напитками. В такие моменты они часто ссорились и «страстно» выясняли отношения – кулаками.
«В один из таких вечеров мужчина несколько раз ударил жену по голове и пошел дальше распивать алкоголь. Женщина потеряла сознание и осталась на кровати. В тот момент супруг посчитал жену спящей и не волновался о ее состоянии здоровья», - отметили в пресс-службе ведомства.
Спустя время он решил разбудить «вторую половину», но понял, что она скончалась.
Сейчас все материалы дела полиция передала в следственные органы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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