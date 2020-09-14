Какой сегодня праздник 14 сентября

фото © pixabay.com

Сегодня, 14 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

Церковное новолетие - начало индикта

Пожалуй, самым незаметным православным праздником является Церковное новолетие, которое в церковном календаре торжественно именуется «началом индикта» и празднуется 14 сентября (1 сентября по старому стилю). Именно эта дата считается первым днем нового церковного года.

Празднование Новолетия началось в сентябре 1363 года как дань гражданской византийской традиции. С 1492 года Новолетие стало отмечаться на Руси как церковно-государственный праздник. Смыслом богослужения в этот день было воспоминание о проповеди Спасителя в Назаретской синагоге, когда Иисус Христос сказал, что он пришел «исцелять сокрушенных сердцем».

День памяти преподобного Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского

Решив стать монахом, святой Симеон покинул родительский дом и принял иночество в соседней обители. Здесь он провел некоторое время в монашеских подвигах молитвы, поста и послушания, а затем для еще больших подвигов он уединился в сирийскую пустыню. Здесь святой Симеон положил начало новому виду подвижничества: «столпни-чества». Построив столп в несколько метров высоты, он поселился на нем и этим лишил себя возможности прилечь и отдохнуть. Стоя днем и ночью, как свеча в прямом положении, он почти непрерывно молился и размышлял о Боге. Кроме строжайшего воздержания в пище, он добровольно переносил много лишений: дождь, зной и стужу. Питался он размоченной пшеницей и водой, которые приносили ему добрые люди.

Святой Симеон жил более ста лет и скончался во время молитвы в 459 году. Его мощи почивали в Антиохии. Православная Церковь в богослужении, посвященном святому Симеону, называет его «небесным человеком, земным ангелом и светильником вселенной».

Семен Летопроводец

Семен Летопроводец - день народного календаря у славян, приходящийся на 1 (14) сентября. Название дня происходит от имени святого Симеона Столпника. Отмечается преимущественно православными славянами. В этот день совершались обряды, знаменующие приближение осени.

Также сегодня, 14 сентября, отмечают такие праздники:

- День кислого пива (Sour Beer Day)

- День слушания шорохов

- Праздник междусобойщиков

- День пончика с кремовой начинкой (Cream Filled Doughnut Day) в США

- День детей в Непале

- День поедания большого сэндвича (National Eat a Hoagie Day) в США

- День немецкого языка (German Language Day) в Германии

- Воздвижение Креста Господня на Кипре

- День инженера в Румынии

- День раскрашивания (National Coloring Day) в США

- Дни почитания предков (Pitru Paksha) в Индии

- День битвы при Сан-Хасинто в Никарагуа

- День утилизации электронных отходов (E-waste Drop-Off Day) в Новой Зеландии

- День гимнастики (National Gymnastics Day) в США

Сегодня именины празднуют: Евод, Аммоний, Мелетий, Семен, Гермоген, Каллиста, Марфа, Маргарита, Аифал, Ангел, Еванфия, Иисус (Иисус Навин).

Что происходило 14 сентября в прошлые годы

1141 - сторонники английской королевы Матильды потерпели поражение в битве при Винчестере от армии сторонников короля Стефана в период гражданской войны в Британии 11351154 годов.

1812 - войска Наполеона после Бородинского сражения вступили в Москву, с их приходом начался большой пожар, уничтоживший три четверти города.

1829 - Россия и Турция заключили Адрианопольский мирный договор (по нему русские добились колоссальных уступок со стороны Османской империи: российские подданные подтвердили свое право вести свободную торговлю по всей территории Турции, русские и иностранные торговые суда могли свободно проходить через Босфор и Дарданеллы, российские подданные на турецкой территории были неподсудны турецким властям).

1857 - английские войска выбили из Дели сипаев (восстание сипаев), по окончанию этого бунта в Индии было введено прямое правление английской короны.

1867 - первый том «Капитала» Карла Маркса вышел в свет.

1927 - погибла американская танцовщица Айседора Дункан, была замужем за Сергеем Есениным (во время прогулки на автомобиле, шарф намотался на колесо и сломал ей шею).

1957 - ООН приняла резолюцию, в которой осудила ввод советских войск в Венгрию.

1960 - основана ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти), в нее вошли Ирак, Иран, Кувейт, Саудовская Аравия и Венесуэла.

2003 - Эстония присоединилась к Европейскому союзу.

2010 - во Франции женщинам запретили в публичных местах носить паранджу, чадру и никаб.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 14 сентября. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымский ресторатор занял третье место в финале WorldSkills. Крымский участник в компетенции «Ресторанный сервис» занял третье место в финале Национального конкурса WorldSkills.

Почти 10 тысяч км: россиянин приехал в Крым с Дальнего Востока на велосипеде. Житель Комсомольска-на-Амуре завершает свое путешествие от города Юности до Крыма. С начала лета Константин Гилка преодолел 9,5 тысяч километров на велосипеде.

Какой сегодня праздник 13 сентября. Сегодня, 13 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Керчи отменили выступление Кубанского казачьего хора на День города. В Керчи отменили выступление российского Академического Кубанского казачьего хора на площади Ленина.