Происшествия
Известный диджей погиб в Крыму после выступления на фестивале в Поповке
фото © www.instagram.com/zcityofficial
Известный российский диджей Сергей Бабин, вступавший под псевдонимом mr. Basic, скончался в Крыму от полученных в драке травм.
Об этом сообщает издание «Оренбуржье». Инцидент произошел после выступления Бабина на скандальном фестивале Z.City в Поповке.
По данным журналистов, музыкант со своей командой жил в арендованном доме. В один из дней на них набросилась отдыхавшая по соседству компания. В ходе драки Бабина ударили камнем по голове, он получил черепно-мозговую травму.
После драки Бабин был доставлен в больницу Евпатории. По данным СМИ, он находился в состоянии искусственной комы, был подключен к аппарату ИВЛ. Травмы оказались не совместимы с жизнью, Бабин скончался через пять дней после драки.
Диджей mr. Basic дал в Крыму четыре концерта. Последний концерт в Крыму у него был запланирован на 6 сентября в Евпатории. 5 сентября он выступал на фестивале Z.City в Поповке.
Вокруг фестиваля Z.City, который был организован в Поповке вместо «Казантипа», в последнее время разгорается не меньший скандал. Депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил о закрытии фестиваля по требованию правоохранителей. Ранее местные жители пожаловались на громкую музыку и закрытие доступа к пляжу. Но уже после объявления о закрытии, несмотря на наличие штрафов на 500 тысяч рублей, фестиваль продолжил работу.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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