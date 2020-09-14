Избирком Крыма озвучил явку и результаты довыборов в республике

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Избирательная комиссия Республики Крым подвела итоги довыборов в Госсовет, в горсовет Симферополя и повторных выборов в Раздольненский сельсовет.

Об этом рассказал председатель крымского Избиркома Михаил Малышев.

В частности, Наталья Маленко, ушедшая с поста главы администрации Симферополя, вновь стала депутатом крымского парламента.

«Явка на довыборах в Госсовет РК по Гвардейскому избирательному округу была 21,29%. Выиграла Наталья Маленко, за нее проголосовало 9434 избирателя, что составляет 72,22%. В среду мы будем регистрировать ее в качестве депутата. По 19 округу Симферополя явка составила 7,78%. Выиграл Александр Мальцев. За него проголосовало 887 избирателей, что составляет 80,97%. И в Раздольном, на десятимандатном округе явка 25,85%. Выиграла Елена Острянская. За нее проголосовало 845 избирателей, что составляет 52,42%», - рассказал Михаил Малышев.

Параллельно в Севастополе выбирали губернатора. Там победил Михаил Развожаев, за которого проголосовало 85,72% избирателей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Явка на выборах в Севастополе оказалась минимальной. Явка на выборы в Севастополе к вечеру третьего дня голосования составила 44,28%, сообщили журналистам в избиркоме. Это данные по состоянию на 18:00 часов 13 сентября.

Глава Севастополя поделился впечатлениями о работе с Поклонской. «На некоторые проблемы можно было посмотреть сразу с двух точек зрения», – отметил Развожаев.

Выборы в Севастополе: за избирателями гоняются по всему Крыму. В Севастополе начался третий, итоговый, день голосования. Напомним, в городе выбирают губернатора, проходят добвыборы в Законодательное собрание и муниципальные советы.

Киев призвал страны не признавать результаты выборов в Севастополе. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с проведением выборов губернатора в Севастополе и довыборов в городской совет Симферополя и Госсовет РК.