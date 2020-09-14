Власть
Избирком Крыма озвучил явку и результаты довыборов в республике
фото © Новости Крыма
Избирательная комиссия Республики Крым подвела итоги довыборов в Госсовет, в горсовет Симферополя и повторных выборов в Раздольненский сельсовет.
Об этом рассказал председатель крымского Избиркома Михаил Малышев.
В частности, Наталья Маленко, ушедшая с поста главы администрации Симферополя, вновь стала депутатом крымского парламента.
«Явка на довыборах в Госсовет РК по Гвардейскому избирательному округу была 21,29%. Выиграла Наталья Маленко, за нее проголосовало 9434 избирателя, что составляет 72,22%. В среду мы будем регистрировать ее в качестве депутата. По 19 округу Симферополя явка составила 7,78%. Выиграл Александр Мальцев. За него проголосовало 887 избирателей, что составляет 80,97%. И в Раздольном, на десятимандатном округе явка 25,85%. Выиграла Елена Острянская. За нее проголосовало 845 избирателей, что составляет 52,42%», - рассказал Михаил Малышев.
Параллельно в Севастополе выбирали губернатора. Там победил Михаил Развожаев, за которого проголосовало 85,72% избирателей.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Явка на выборах в Севастополе оказалась минимальной. Явка на выборы в Севастополе к вечеру третьего дня голосования составила 44,28%, сообщили журналистам в избиркоме. Это данные по состоянию на 18:00 часов 13 сентября.
Глава Севастополя поделился впечатлениями о работе с Поклонской. «На некоторые проблемы можно было посмотреть сразу с двух точек зрения», – отметил Развожаев.
Выборы в Севастополе: за избирателями гоняются по всему Крыму. В Севастополе начался третий, итоговый, день голосования. Напомним, в городе выбирают губернатора, проходят добвыборы в Законодательное собрание и муниципальные советы.
Киев призвал страны не признавать результаты выборов в Севастополе. Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с проведением выборов губернатора в Севастополе и довыборов в городской совет Симферополя и Госсовет РК.
Закрутят гайки? в Севастополе анонсировали новые решения по COVID-19
Эпидемиологическая обстановка, связанная с заболеваемостью COVID-19 в Севастополе, остается напряженной, признали власти города на аппаратном совещании у губернатора.
Полиция задержала подозреваемых в убийстве диджея в Крыму
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на музыканта Сергея Бабина. Известный диджей, выступавший под псевдонимом mr. Basic, скончался в больнице Евпатории после полученных в драке травм.
Известный диджей погиб в Крыму после выступления на фестивале в Поповке
Известный российский диджей Сергей Бабин, вступавший под псевдонимом mr. Basic, скончался в Крыму от полученных в драке травм.
В Крыму всерьез решили запустить самолет, который вызывает дожди
Премьер-министр РК Юрий Гоцанюк рассказал, когда запустят самолет, который будет сбивать осадки с крымского неба.
11 сентября
В Крыму нашли простое объяснение резкому росту заболеваемости коронавирусом
Увеличение числа регистрируемых случаев COVID-19 связано с тем, что людям стало более доступно тестирование на коронавирус, так как в Крыму расширилась сеть лабораторий, проводящих эти исследования.