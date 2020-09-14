Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +29
море +23

Общество

Фестиваль экстремальных видов туризма пройдет в Севастополе с 18 по 20 сентября

11:24 понедельник, 14 сентября 2020
Севастополь

Фестиваль экстремальных видов туризма XFEST 2020 пройдет в Севастополе у горы Гасфорта с 18 по 20 сентября.

В это время там будет организован фестивальный городок с ярмарками, фудкортами и спортивными площадками, где пройдут мастер-классы и показательные выступления представителей 16 направлений экстремального туризма.

«В программе фестиваля: «Гонка Х» – экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности, соревнования по сап-серфингу и воркауту, гонки на электробайках, электросамокатах и моноколесах», – сообщают организаторы мероприятия.

Гостям предложат попробовать скалолазание, роупджампинг, сап-серфинг и многие другие виды экстрима, чтобы интересно провести время и, возможно, найти новое хобби.

Участие в фестивале – бесплатное.

На мероприятии выступят артисты Клава Кока, Натан, Мохито, Анет Сай, Masha, Филатов и Karas.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

Ранее Новости Крыма сообщали:

Организаторы фестиваля Z.CITY в Крыму опровергли информацию о его закрытии. Депутат Государственной Думы России из Крыма Руслан Бальбек утверждает, что фестиваль Z.CITY селе Поповка Сакского района – закрыт.

Крымский ресторатор занял третье место в финале WorldSkills. Крымский участник в компетенции «Ресторанный сервис» занял третье место в финале Национального конкурса WorldSkills.

Почти 10 тысяч км: россиянин приехал в Крым с Дальнего Востока на велосипеде. Житель Комсомольска-на-Амуре завершает свое путешествие от города Юности до Крыма. С начала лета Константин Гилка преодолел 9,5 тысяч километров на велосипеде.

Какой сегодня праздник 13 сентября. Сегодня, 13 сентября 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
«Сенсация в Севастополе»: на выборах победил Развожаев

«Сенсация в Севастополе»: на выборах победил Развожаев

Подведены итоги губернаторских выборов в Севастополе. После обработки 100% протоколов, Михаил Развожаев набирает 85,72% голосов, сообщил Севастопольский избирком.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе два десятка новых заражений коронавирусом

В Севастополе два десятка новых заражений коронавирусом

Коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 18 человек в Севастополе за минувшие сутки.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Курортный сезон
Новая схема обмана российских туристов в Крыму: появились подробности

Новая схема обмана российских туристов в Крыму: появились подробности

Не менее 11 российских семей пострадали от действий мошенников, продававших путевки на старую базу отдыха в Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации