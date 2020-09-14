Фестиваль экстремальных видов туризма пройдет в Севастополе с 18 по 20 сентября

Фестиваль экстремальных видов туризма XFEST 2020 пройдет в Севастополе у горы Гасфорта с 18 по 20 сентября.

В это время там будет организован фестивальный городок с ярмарками, фудкортами и спортивными площадками, где пройдут мастер-классы и показательные выступления представителей 16 направлений экстремального туризма.

«В программе фестиваля: «Гонка Х» – экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности, соревнования по сап-серфингу и воркауту, гонки на электробайках, электросамокатах и моноколесах», – сообщают организаторы мероприятия.

Гостям предложат попробовать скалолазание, роупджампинг, сап-серфинг и многие другие виды экстрима, чтобы интересно провести время и, возможно, найти новое хобби.

Участие в фестивале – бесплатное.

На мероприятии выступят артисты Клава Кока, Натан, Мохито, Анет Сай, Masha, Филатов и Karas.

В тексте использованы материалы: Севастопольский меридиан

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