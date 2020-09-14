Власть
ЕС не признает результаты выборов в Севастополе
Европейский союз не признает результаты прошедших 11-13 сентября выборов в Севастополе.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя внешнеполитической службы ЕС Питера Стано.
«Любой, кто избран на организованном Россией голосовании в Крыму, не будет признан ЕС в качестве представителя территорий, которые являются частью Украины», - говорится в заявлении чиновника.
Также там сообщается, что ЕС не признает «незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией».
Ранее с подобным заявлением выступил МИД Украины, попросив международные организации поддержать их протест. Глава Севизбиркома Сергей Даниленко ответил на это, что выборы в Севастополе в итоге «будут признаны абсолютно всеми».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Сенсация в Севастополе»: на выборах победил Развожаев. Подведены итоги губернаторских выборов в Севастополе. После обработки 100% протоколов, Михаил Развожаев набирает 85,72% голосов, сообщил Севастопольский избирком.
Явка на выборах в Севастополе оказалась минимальной. Явка на выборы в Севастополе к вечеру третьего дня голосования составила 44,28%, сообщили журналистам в избиркоме. Это данные по состоянию на 18:00 часов 13 сентября.
Глава Севастополя поделился впечатлениями о работе с Поклонской. «На некоторые проблемы можно было посмотреть сразу с двух точек зрения», – отметил Развожаев.
Выборы в Севастополе: за избирателями гоняются по всему Крыму. В Севастополе начался третий, итоговый, день голосования. Напомним, в городе выбирают губернатора, проходят добвыборы в Законодательное собрание и муниципальные советы.
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