Экс-директор «Крымского Титана» пойдет под суд из-за массового отравления людей

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора ООО «Титановые инвестиции» (завод «Крымский Титан»), который допустил выбросы вредных веществ в атмосферу из кислотонакопителя, приведшие к массовому отравлению людей в Армянске.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

«Мужчина, являясь руководителем филиала химического предприятия, расположенного в Армянске, в период с января 2017 года по сентябрь 2018 года допустил нарушение правил безопасной эксплуатации объекта размещения отходов – кислотонакопителя, что привело к значительному увеличению в нем концентрации кислых солей и соединений, – говорится в сообщении. – В результате произошла серия выбросов в атмосферу в Армянске и селе Перекоп загрязняющих веществ, что привело к загрязнению воздуха, а также повлекло массовое заболевание жителей названных населенных пунктов».

Мужчина обвиняется в совершении преступлений по части 3 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, повлекшее загрязнение окружающей среды и по неосторожности массовое заболевание людей), части 2 статьи 251 УК РФ (нарушение правил выброса в атмосферу загрязняющих веществ или нарушение эксплуатации установок, сооружений и иных объектов, если эти деяния повлекли загрязнение или иное изменение природных свойств воздуха, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека).

«Управлением по расследованию особо важных дел получены неопровержимые доказательства вины бывшего директора Армянского филиала ООО «Титановые инвестиции». С целью обеспечения исполнения приговора в части гражданских исков, взыскания штрафа и других имущественных взысканий на имущество ООО «Титановые инвестиции» наложен арест на общую сумму более 108 миллионов рублей», – уточнила старший помощник Главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет направлено в Армянский городской суд для рассмотрения по существу. Также прокуратура направила в суд иск о взыскании денежных средств в счет возмещения затрат на лечение граждан, обратившихся за медицинской помощью.

В начале сентября 2018 года концентрация вредных веществ в воздухе на севере Крыма превысила допустимую норму. Тогда же власти решили остановить завод «Крымский титан», а всех детей вывезли из Армянска в санатории. 14 сентября 2018 года в городе был введен режим чрезвычайной ситуации. Власти отменили режим ЧС 23 сентября 2018 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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