Власть
Выборы в Севастополе: за избирателями гоняются по всему Крыму
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В Севастополе начался третий, итоговый, день голосования. Напомним, в городе выбирают губернатора, проходят добвыборы в Законодательное собрание и муниципальные советы.
В Севастополе зарегистрированы 321,8 тысячи избирателей. Севизбирком утверждает, что за первые 2 дня проголосовали 34,15% из них. При этом в пятницу, 11 сентября, (в этот день голосовали на дому и на рабочем месте) свою волю изъявили, по официальным данным, 18,5% внесенных в списки, причем на участки пришли не более 5%.
В субботу, 12 сентября, было организовано массовое голосование в подразделениях Черноморского флота: собрали еще 15,65% голосов. При этом не обошлось без курьезов.
«Вчера на определенных избирательных участках был большой шухер, – рассказал в соцсетях экс-депутат Законодательного собрания Севастополя и бывший руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Борис Колесников. – Еще бы: большое количество военнослужащих покинуло регион и выдвинулось на учения за пределы города федерального значения в один из живописных уголков Крыма.
Вдогонку за ними был снаряжен вертолет, в который погрузился десант из членов УИКов. Говорят, что для пущей легитимности даже наблюдателя от ЕР с собой прихватили.
Но ближе к вечеру избирательный десант вернулся практически ни с чем, привезя с собой всего 74 бюллетеня (брали в разы больше).
Уже даже не хочется спрашивать, за чей счет эти воздушные прогулки.
Я позвонил в Севизбирком и попросил разъяснить, каким нормативным актом предусмотрен выезд избирательной комиссии за пределы региона для организации голосования?
Немного путаясь, вершители избирательного процесса пояснили, что действуют абсолютно законно (хоть не отрицают наличие авиапутешественников с мандатами), на основании Методических рекомендаций по обеспечению реализации избирательных прав военнослужащих при проведении выборов в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и в органы местного самоуправления, утвержденных Постановлением ЦИК России от 29 июля 2020 г. N 262/1934-7.
Спорить не стал, так как знал, что эти рекомендации ЦИК не так давно корректировала.
Однако в тексте нормативного акта, пусть даже рекомендательного характера, мне НЕ удалось обнаружить право избирательной комиссии организовывать избирательный процесс за пределами региона.
Это значит только одно: достоверно посчитать результаты выборов на данном избирательном участке не представляется возможным, следовательно, Севизбирком должен эти результаты аннулировать.
Но здесь возникает другая проблема. На участках, в том числе и на том, о котором я пишу, практически нет наблюдателей. А ведь речь идет о Гагаринском районе, в котором проходит ТРИ уровня избирательных кампаний. Но ни кандидаты в губернаторы, ни кандидаты в Заксобрание, ни в самоуправление, не позаботились о том, что бы НАШИ голоса не украли.
В принципе, подавать жалобу на нарушение порядка голосования некому. А значит, в очередной раз проглотим наплевательское отношение к нашим правам и воспримем имитацию избирательного процесса, как легитимную процедуру выборов».
В тексте использованы материалы: Новый день
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