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Власть

Власти рассказали о готовности Крыма к отопительному сезону

10:16 воскресенье, 13 сентября 2020

Готовность объектов ЖКХ к отопительному сезону находится на уровне 98%, сообщил министр ЖКХ республики Дмитрий Черняев.

По его словам, до 15 сентября все объекты хозяйствования и многоквартирные дома должны быть полностью подготовлены к работе в осенне-зимний период.

«В муниципалитетах создан запас топлива. По углю, дизельному топливу и мазуту сейчас он составляет около 80 процентов от необходимого на зиму объема. Печным топливом объекты обеспечены стопроцентно. Полностью запас топлива в муниципальных образованиях на весь отопительный сезон должен быть создан не позднее 15 октября», - отчитался министр.

Он уточнил, что за своевременный подвоз топлива будут отвечать руководители муниципалитетов.

Ранее замминистра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Исмет Аблаев сообщил, что ограничение водоснабжения в Симферополе и части Бахчисарайского и Симферопольского районов не повлияет на ход предстоящего отопительного сезона.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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