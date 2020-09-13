Власть
Власти думают, что здравницы в Крыму могут работать 10 месяцев году
фото © Новости Крыма
Уровень бронирования крымских здравниц на бархатный сезон составляет 70-80%, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма региона.
«При грамотном подходе эти здравницы могут работать даже 10 месяцев в году. Нет понятий высокого и низкого сезонов. Есть способность к ценообразованию. Если средство размещения готово ставить в январе низкую цену, чтобы через две недели повысить ее до рыночной, то оно будет заполнено практически круглый год», – уверены в ведомстве.
В министерстве отметили, что прошедшим сезоном Крым пользовался особой популярностью. Об этом свидетельствуют и аналитики сервиса бронирования и исследование Яндекса «Туризм летом-2020». По данным отчета, в этом сезоне число поисковых запросов о Крыме выросло на 47%, а варианты отдыха на полуострове искали 13 млн человек.
В целом нынешний сезон не уступает, а даже превосходит сезон прошлого года, заключили в ведомстве.
По официальным данным властей, с 1 июля Крым посетили 3,5 млн туристов.
Туристической сезон в этом году на полуострове начался позже из-за пандемии коронавируса. С 15 июня в отелях полуострова могли отдохнуть только крымчане, а с июля в Крым поехали туристы из других регионов России.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Симферополя умудряется принимать душ, когда во всем городе нет воды. Глава Симферополя Елена Проценко умудряется принимать душ, когда во всем городе нет воды.
Мониторинг пляжей: в Феодосии обнаружили незаконные аттракционы. В Министерстве курортов туризма Крыма сообщают, что в ходе очередного рейда по пляжам зафиксировали незаконную работу аттракционов.
Российская туристка раскрыла схемы обмана приезжих в Крыму. Российская туристка, отдохнувшая в Крыму, рассказала о том, как местные жители хитрыми путями зарабатывают деньги на приезжих.
Конкурс непризнанных: россиянка выбрала Абхазию при сравнении с Крымом. Российская туристка, которая отдыхала в Абхазии и Крыму, сравнила оба курорта и назвала лучший из них.
Коронавирус показал рекордную для Крыма смертность
За минувшие стуки в республике от коронавируса скончались три человека.
Опять много: в Крыму 77 новых заражений коронавирусом
За 12 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 77 случаев коронавирусной инфекции.
Напоить Симферополь любой ценой: власти отбирают воду у крымчан фото
Крымчане вторую неделю живут в режиме жесткой экономии воды. Из-за вододефицита на полуострове, в Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы дают воду по графику.
В Крыму всерьез решили запустить самолет, который вызывает дожди
Премьер-министр РК Юрий Гоцанюк рассказал, когда запустят самолет, который будет сбивать осадки с крымского неба.
11 сентября
В Крыму внесли изменения в графики подачи воды
20 часов назад
Отдыхающие в Крыму оставляют после себя горы мусора видео
Традиционно, особенно в последние годы, летний сезон в Крыму становится причиной настоящего мусорного коллапса.