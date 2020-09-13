Власти думают, что здравницы в Крыму могут работать 10 месяцев году

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Уровень бронирования крымских здравниц на бархатный сезон составляет 70-80%, сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма региона.

«При грамотном подходе эти здравницы могут работать даже 10 месяцев в году. Нет понятий высокого и низкого сезонов. Есть способность к ценообразованию. Если средство размещения готово ставить в январе низкую цену, чтобы через две недели повысить ее до рыночной, то оно будет заполнено практически круглый год», – уверены в ведомстве.

В министерстве отметили, что прошедшим сезоном Крым пользовался особой популярностью. Об этом свидетельствуют и аналитики сервиса бронирования и исследование Яндекса «Туризм летом-2020». По данным отчета, в этом сезоне число поисковых запросов о Крыме выросло на 47%, а варианты отдыха на полуострове искали 13 млн человек.

В целом нынешний сезон не уступает, а даже превосходит сезон прошлого года, заключили в ведомстве.

По официальным данным властей, с 1 июля Крым посетили 3,5 млн туристов.

Туристической сезон в этом году на полуострове начался позже из-за пандемии коронавируса. С 15 июня в отелях полуострова могли отдохнуть только крымчане, а с июля в Крым поехали туристы из других регионов России.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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