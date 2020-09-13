В Украине ответили на заявление Захаровой о «водной блокаде Крыма»

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В Представительстве президента Украины в АР Крым ответили на заявления официального представителя МИД России Марии Захаровой, которая назвала прекращение поставок днепровской воды на полуостров «водной блокадой».​

В украинском ведомстве напомнили, что Россия, «как государство-оккупант должна обеспечить население Крыма водой».

«Приведенные российской стороной положения международных договоров в области защиты прав человека не касаются права на воду, обязательства по водоснабжению или поставок других ресурсов, а касаются обеспечения прав человека. Кроме этого, абсолютно недопустима ситуация, когда о возможном нарушении права на жизнь и применения пыток говорит государство-оккупант, под эффективным контролем которого произошли десятки убийств, насильственных исчезновений, пыток украинских и крымскотатарских активистов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя», – говорится в сообщении представительства президента Зеленского.

В ведомстве отметили, что, согласно Четвертой Женевской конвенции, «государство-оккупант должно обеспечить гражданское населения оккупированной территории всеми необходимыми ресурсами»

«Водоснабжение временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя достаточно дорогостоящее мероприятие для Российской Федерации как государства-оккупанта. Именно поэтому она пытается и будет пытаться дальше с помощью прямого давления и давления на международных партнеров склонить Украину к восстановлению водоснабжения на временно оккупированную территорию Крымского полуострова. Однако Украина не должна решать проблемы, возникающие перед государством-оккупантом после шести лет временной оккупации ею части суверенной территории Украины», – отметили в ведомстве.

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