В Симферополе в многоэтажке из кранов пошла синяя вода

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В Симферополе, где с 7 сентября действует жесткий режим ограничения подачи воды, в одном из мноквартирных домов на улице Крымских партизан из кранов потекла голубая вода.

- Автомойка в каждую квартиру! - отреагировала на происходящее на своей странице в Facebook крымчанка Наталья Матюшкина. - Вот думаю, может перестать покупать химию домой, она теперь напрямую из крана идет!

По словам Матюшкиной, такое явление она наблюдает уже второй раз. Первый раз на днях из крана текла голубая вода, а вот накануне пошла синяя.

- Вчера домой еще не пришла, а дочь звонит и говорит, что из крана идет синяя вода и воняет химией, - рассказала Наталья. - Я попросила снять, вдруг приду, а ее уже отключат. Прихожу, а она идет из гусака реально синяя. Я набрала в бутылку, хочу отнести на экспертизу, чтоб узнать, что это! Утром включила напор - шла голубая и пенилась! Понятно, что под напором она растворяется и незаметна! Но я теперь боюсь ее куда либо набирать, мыться, готовить, пить...

Пользователи соцсетей предположили, что в систему мог попасть медный купорос или моющая жидкость, которую коммунальщики слишком щедро потратили для промывки системы водоснабжения. А вот на предприятии «Вода Крыма» сообщили, что голубой цвет воды объясняется, возможно, технической неисправностью.мВ администрации Симферополя уточнили, что на место коммунальной аномалии выехал профильный вице-мэр, который вскоре доложил о причинах ЧП.

- Проблема возникла из-за неправильного подключения бытовой техники в систему водоснабжения дома без использования обратного клапана, - отметил представитель администрации Андрей Черниченко. - На четвертом этаже у человека подтягивало воду из бочка, куда он бросает дезинфицирующую таблетку. Профильные специалисты дали подробные разъяснения гражданам для избежания в дальнейшем подобных проблем.

Ранее симферопольцы массово жаловались, что после введения ограничений из кранов идет либо ржавая, либо мутная вода. Генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Баженов в ответ на это сообщил, что лаборатория «Воды Крыма» будет брать пробы воды в домах жителей Симферополя и проверять ее качество.

- С сегодняшнего дня на все имеющиеся жалобы на некачественную воду выедет лаборатория, заверил Баженов. - Она возьмет пробы воды, и после этого мы индивидуально каждому подтвердим, какого качества вода у него в кране.

В свою очередь, глава Крыма Сергей Аксенов порекомендовал управляющим компаниям организовать промывку внутридомовых сетей водоснабжения.

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