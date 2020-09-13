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Коронавирус в Крыму

В Севастополе сообщают о резком росте новых заражений коронавирусом

14:19 воскресенье, 13 сентября 2020
Севастополь
В Севастополе сообщают о резком росте новых заражений коронавирусом

фото © vk.com/aksenovrk

В Севастополе лабораторно подтверждены 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«По состоянию на утро 13 сентября зарегистрированы 19 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 5 до 83 лет, в том числе 13 местных жителей и 6 приезжих», – указано в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе выявлено 638 заражений.

В настоящий момент в стационарах находится 124 человека. Выздоровели 464 человека, 20 человек умерли.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 206 человек, в городской больнице №9 – 150, под наблюдением по месту жительства – 313 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус показал рекордную для Крыма смертность. За минувшие стуки в республике от коронавируса скончались три человека.

Опять много: в Крыму 77 новых заражений коронавирусом. За 12 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 77 случаев коронавирусной инфекции.

В Севастополе всплеск заражений коронавирусом. В Севастополе за минувшие сутки подтверждены 12 новых случаев заражения COVID-19.

Число жертв коронавируса в Крыму приближается к четырем десяткам. Еще два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму за последние сутки, говорится в сводке Минздрава региона.

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