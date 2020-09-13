В Севастополе сообщают о резком росте новых заражений коронавирусом

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В Севастополе лабораторно подтверждены 19 случаев заражения коронавирусной инфекцией за минувшие сутки.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«По состоянию на утро 13 сентября зарегистрированы 19 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие – люди в возрасте от 5 до 83 лет, в том числе 13 местных жителей и 6 приезжих», – указано в сообщении.

Всего с начала года в Севастополе выявлено 638 заражений.

В настоящий момент в стационарах находится 124 человека. Выздоровели 464 человека, 20 человек умерли.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 206 человек, в городской больнице №9 – 150, под наблюдением по месту жительства – 313 человек.

В режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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Коронавирус показал рекордную для Крыма смертность. За минувшие стуки в республике от коронавируса скончались три человека.

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В Севастополе всплеск заражений коронавирусом. В Севастополе за минувшие сутки подтверждены 12 новых случаев заражения COVID-19.

Число жертв коронавируса в Крыму приближается к четырем десяткам. Еще два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму за последние сутки, говорится в сводке Минздрава региона.