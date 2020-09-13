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Власть

В Севастополе конфликт интересов затормозил строительство долгожданной дороги

08:53 воскресенье, 13 сентября 2020
Севастополь

В Севастополе «зависло» обустройство части улицы Софьи Перовской в поселке Любимовка.

Долгожданные работы остановились на полпути из-за интересов владельцев расположенных неподалеку участков.

На ситуацию в районе Любимовки, который местные жители называют «Алькадар», коммунальные службы обратили внимание в конце прошлого года. Сотрудники ГБУ «Севастопольский Автодор» вместе с общественниками посетили место, в которое, по словам местных жителей, не ездит ни скорая, ни пожарные, ни энергетики.

В ходе того визита было сообщено о планах восстановить профиль дороги и уложить асфальтовую крошку в третьем квартале 2020 года, а если получится, то даже раньше. Однако в указанные сроки обустройство проезда не произошло.

Как сообщили ForPost в пресс-службе ГБУ «Севастопольский Автодор», автомобильная дорога «Подъезд к СТ Алькадар» была паспортизирована и передана им в оперативное управление. В начале года ведомство приступило к восстановлению профиля грунтовой дороги и даже выполнило работы на 400-метровом участке, при том что ее общая протяженность равна 862 метрам.

«Работы были приостановлены в связи с обращениями граждан в прокуратуру города Севастополя по вопросу наложения трассы автомобильной дороги на земельные участки, выделенные гражданам», — сообщили в учреждении.

Сейчас надзорное ведомство разбирается в конфликте интересов сельчан и владельцев сельскохозяйственных земель. Местные жители надеются, что прийти к решению получится до наступления зимы, когда размываемая грунтовая дорога становится практически непроходимой.

В тексте использованы материалы: Форпост

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