В Крыму пропала жительница Челябинска

В Крыму пропала жительница Южного Урала.

28-летняя челябинка приехала в Севастополь в гости, города совсем не знает.

Утром 10 сентября ушла из дома, и до сих пор о не ничего неизвестно. Все ее вещи, кроме тех, в которых челябинка ушла, остались в доме, где она гостила. Знакомые пропавшей женщины пока пытаются найти ее самостоятельно, размещая объявление в популярных пабликах в соцсетях. Ни полиция, ни крымское отделение движения «Лиза Арлет» информацию о розыске пока не публикуют.

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