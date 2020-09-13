Происшествия
В Крыму пропала жительница Челябинска
В Крыму пропала жительница Южного Урала.
28-летняя челябинка приехала в Севастополь в гости, города совсем не знает.
Утром 10 сентября ушла из дома, и до сих пор о не ничего неизвестно. Все ее вещи, кроме тех, в которых челябинка ушла, остались в доме, где она гостила. Знакомые пропавшей женщины пока пытаются найти ее самостоятельно, размещая объявление в популярных пабликах в соцсетях. Ни полиция, ни крымское отделение движения «Лиза Арлет» информацию о розыске пока не публикуют.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
На трассе «Таврида» перевернулся микроавтобус с людьми. Вечером в пятницу, 11 сентября, на крымской трассе произошло ДТП с пострадавшими.
В Крыму умер Вадим Роик - сын вышивальщицы и Героя Украины. В Крыму на 82 году жизни умер сын Героя Украины, вышивальщицы Веры Роик Вадим Роик, который широко популяризировал творчество матери.
На Южном берегу Крыма столкнулись три иномарки. На одной из крымских трасс водитель иномарки стал виновником двойной аварии, сообщили в Управлении ГИБДД МВД по РК.
На крымском пляже погибла отдыхающая. Вчера на пляже в пгт. Орджоникидзе погибла женщина.
Напоить Симферополь любой ценой: власти отбирают воду у крымчан фото
Крымчане вторую неделю живут в режиме жесткой экономии воды. Из-за вододефицита на полуострове, в Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы дают воду по графику.
Туристов в Крыму просят прекратить «недооценивать особенности крымских пещер»
В Крыму туристы и спелеологи-любители часто отправляются в малоизученные пещеры, не имея при этом представления о возможных рисках.
Почти 10 тысяч км: россиянин приехал в Крым с Дальнего Востока на велосипеде фото
Житель Комсомольска-на-Амуре завершает свое путешествие от города Юности до Крыма. С начала лета Константин Гилка преодолел 9,5 тысяч километров на велосипеде.
В Крыму всерьез решили запустить самолет, который вызывает дожди
Премьер-министр РК Юрий Гоцанюк рассказал, когда запустят самолет, который будет сбивать осадки с крымского неба.
11 сентября
В Крыму внесли изменения в графики подачи воды
15 часов назад
На пляже в Феодосии ручей нечистот стекает в море
В центре Феодосии на пляж попадают канализационные стоки.