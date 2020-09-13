Уже более 50 тысяч крымчан сделали прививку от гриппа

В Крыму прививку от гриппа сделали более 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

В ведомстве напомнили, что массовая вакцинация от гриппа началась в республике неделю назад.

«Крымчане проявляют сознательность в сложившейся эпидемиологической ситуации. Мы отмечаем, что на данный момент вакцинация населения во всех регионах проводится равномерно», - добавили в министерстве.

Заместитель министра Антон Лясковский отметил, что прививка от гриппа имеет важное значение с учетом пандемии коронавируса, так как сочетание этих двух заболеваний может вызвать сильные осложнения.

В ведомстве уточнили, что вакцинацией против гриппа в 2020 году планируется охватить не менее 60% населения региона. Кроме этого, с 11 сентября началась вакцинация детей.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что небольшие пробные партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в регионы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Опять много: в Крыму 77 новых заражений коронавирусом. За 12 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 77 случаев коронавирусной инфекции.

В Севастополе всплеск заражений коронавирусом. В Севастополе за минувшие сутки подтверждены 12 новых случаев заражения COVID-19.

Число жертв коронавируса в Крыму приближается к четырем десяткам. Еще два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму за последние сутки, говорится в сводке Минздрава региона.

Стабильно много: в Крыму 69 новых заражений коронавирусом. За 11 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции.