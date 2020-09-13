Власть
Уже более 50 тысяч крымчан сделали прививку от гриппа
В Крыму прививку от гриппа сделали более 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минздрава РК.
В ведомстве напомнили, что массовая вакцинация от гриппа началась в республике неделю назад.
«Крымчане проявляют сознательность в сложившейся эпидемиологической ситуации. Мы отмечаем, что на данный момент вакцинация населения во всех регионах проводится равномерно», - добавили в министерстве.
Заместитель министра Антон Лясковский отметил, что прививка от гриппа имеет важное значение с учетом пандемии коронавируса, так как сочетание этих двух заболеваний может вызвать сильные осложнения.
В ведомстве уточнили, что вакцинацией против гриппа в 2020 году планируется охватить не менее 60% населения региона. Кроме этого, с 11 сентября началась вакцинация детей.
Ранее Минздрав РФ сообщил, что небольшие пробные партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в регионы.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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