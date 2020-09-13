Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +30
море +24

Власть

Уже более 50 тысяч крымчан сделали прививку от гриппа

13:40 воскресенье, 13 сентября 2020

В Крыму прививку от гриппа сделали более 50 тысяч человек, сообщает пресс-служба Минздрава РК.

В ведомстве напомнили, что массовая вакцинация от гриппа началась в республике неделю назад. 

«Крымчане проявляют сознательность в сложившейся эпидемиологической ситуации. Мы отмечаем, что на данный момент вакцинация населения во всех регионах проводится равномерно», - добавили в министерстве.

Заместитель министра Антон Лясковский отметил, что прививка от гриппа имеет важное значение с учетом пандемии коронавируса, так как сочетание этих двух заболеваний может вызвать сильные осложнения.

В ведомстве уточнили, что вакцинацией против гриппа в 2020 году планируется охватить не менее 60% населения региона. Кроме этого, с 11 сентября началась вакцинация детей.

Ранее Минздрав РФ сообщил, что небольшие пробные партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» направили в регионы.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Опять много: в Крыму 77 новых заражений коронавирусом. За 12 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 77 случаев коронавирусной инфекции.

В Севастополе всплеск заражений коронавирусом. В Севастополе за минувшие сутки подтверждены 12 новых случаев заражения COVID-19.

Число жертв коронавируса в Крыму приближается к четырем десяткам. Еще два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму за последние сутки, говорится в сводке Минздрава региона.

Стабильно много: в Крыму 69 новых заражений коронавирусом. За 11 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции.

Коронавирус в Крыму
Коронавирус показал рекордную для Крыма смертность

Коронавирус показал рекордную для Крыма смертность

За минувшие стуки в республике от коронавируса скончались три человека.

Коронавирус в Крыму
Опять много: в Крыму 77 новых заражений коронавирусом

Опять много: в Крыму 77 новых заражений коронавирусом

За 12 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 77 случаев коронавирусной инфекции.

Водный кризис
Напоить Симферополь любой ценой: власти отбирают воду у крымчан

Напоить Симферополь любой ценой: власти отбирают воду у крымчан фото

Крымчане вторую неделю живут в режиме жесткой экономии воды. Из-за вододефицита на полуострове, в Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы дают воду по графику.

Власть
Отдыхающие в Крыму оставляют после себя горы мусора

Отдыхающие в Крыму оставляют после себя горы мусора видео

Традиционно, особенно в последние годы, летний сезон в Крыму становится причиной настоящего мусорного коллапса.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации