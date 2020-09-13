Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.4
воздух +19
море +24

Власть

Украина грозится «накрыть» Черное и Азовское моря «Нептунами»

19:06 воскресенье, 13 сентября 2020
Украина грозится «накрыть» Черное и Азовское моря «Нептунами»

фото © Новости Крыма

Украина планирует установить в южных регионах страны три дивизиона береговых ракетных комплексов «Нептун» для контроля над акваторией Черного и Азовского морей.

Об этом сообщает ИноСМИ со ссылкой на украинские издания.

«Приказом Министерства обороны Украины на вооружение ВМС Украины принят береговой ракетный комплекс «Нептун». В следующем году мы сформируем три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом. Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей», - заявил командующий ВМС ВС Украины Неижпапа.

Офицер уверенно заявил: комплексы «Нептун» – «настоящий прорыв».

«Этот комплекс является настоящим прорывом в ракетостроении Украины. Очень немногие страны мира имеют технологические мощности по производству собственных крылатых ракет. Я очень рад, что Украина находится в когорте тех государств, которые способны производить высокоточное ракетное оружие», - подчеркнул командующий ВМСУ.

ПКР «Нептун» — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей. Разработана Луч на основе советской ракеты Х-35, в производстве которой принимали участие предприятия УССР.

В Министерстве обороны заявили, что им удалось свести вероятность обнаружения ракеты к нулю, сообщает пресс-служба ведомства.

«Ракеты являются современным видом вооружения, они управляемые и практически незаметные для вражеских радаров. На данном этапе выпущенные ракеты за 10-15 километров пролета снизились на высоту 5 м над уровнем моря, сводя вероятность обнаружения ракеты к нулю», — говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Французский военный корабль атаковал С-400 в Крыму. Российские издания, сославшись на свои источники, заявили, что корабль «Dupuy de Lome» ВМС Франции атаковал радиолокационные станции ЗРК С-400, развернутых в Крыму, путем создания помех.

«Крым не устоит»: в Украине назвали новый способ уничтожить Черноморский флот. В Киеве считают, что достигли прорыва в ракетостроение, благодаря чему могут «стереть с лица Земли» Москву

У берегов Крыма освободили «заложников». Сотрудники силовых ведомств Республики Крым в ходе состоявшегося на феодосийском направлении учения «Лагуна-2020» провели операцию по освобождению условных заложников и обезвреживанию террористической группы в территориальном море Российской Федерации.

В России в шоке от полетов ядерных бомбардировщиков США у берегов Крыма. Разведывательная операция над Черным морем, проводимая военными США и Великобритании 4 сентября, оказалась беспрецедентной. У границ кружили сразу пять самолетов-разведчиков, три бомбардировщика и беспилотник.

Общество
Доберется мощная ли песчаная буря из Анкары до Крыма?

Доберется мощная ли песчаная буря из Анкары до Крыма?

Обрушившаяся на столицу Турции Анкару мощная песчаная буря вряд ли доберется до Крыма - в сложившихся в Крыму метеоусловиях это маловероятно.

Власть
Французский военный корабль атаковал С-400 в Крыму

Французский военный корабль атаковал С-400 в Крыму

Российские издания, сославшись на свои источники, заявили, что корабль «Dupuy de Lome» ВМС Франции атаковал радиолокационные станции ЗРК С-400, развернутых в Крыму, путем создания помех.

Власть
Глава Севастополя поделился впечатлениями о работе с Поклонской

Глава Севастополя поделился впечатлениями о работе с Поклонской

«На некоторые проблемы можно было посмотреть сразу с двух точек зрения», – отметил Развожаев.

Происшествия
На пляже в Крыму произошел крупный обвал грунта

На пляже в Крыму произошел крупный обвал грунта

На пляже в селе Андреевка (Севастополь) произошел обвал грунта, сообщили в городском управлении МЧС России.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации