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Украина грозится «накрыть» Черное и Азовское моря «Нептунами»
фото © Новости Крыма
Украина планирует установить в южных регионах страны три дивизиона береговых ракетных комплексов «Нептун» для контроля над акваторией Черного и Азовского морей.
Об этом сообщает ИноСМИ со ссылкой на украинские издания.
«Приказом Министерства обороны Украины на вооружение ВМС Украины принят береговой ракетный комплекс «Нептун». В следующем году мы сформируем три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом. Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей», - заявил командующий ВМС ВС Украины Неижпапа.
Офицер уверенно заявил: комплексы «Нептун» – «настоящий прорыв».
«Этот комплекс является настоящим прорывом в ракетостроении Украины. Очень немногие страны мира имеют технологические мощности по производству собственных крылатых ракет. Я очень рад, что Украина находится в когорте тех государств, которые способны производить высокоточное ракетное оружие», - подчеркнул командующий ВМСУ.
ПКР «Нептун» — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей. Разработана Луч на основе советской ракеты Х-35, в производстве которой принимали участие предприятия УССР.
В Министерстве обороны заявили, что им удалось свести вероятность обнаружения ракеты к нулю, сообщает пресс-служба ведомства.
«Ракеты являются современным видом вооружения, они управляемые и практически незаметные для вражеских радаров. На данном этапе выпущенные ракеты за 10-15 километров пролета снизились на высоту 5 м над уровнем моря, сводя вероятность обнаружения ракеты к нулю», — говорится в сообщении.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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