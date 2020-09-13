Украина грозится «накрыть» Черное и Азовское моря «Нептунами»

фото © Новости Крыма

Украина планирует установить в южных регионах страны три дивизиона береговых ракетных комплексов «Нептун» для контроля над акваторией Черного и Азовского морей.

Об этом сообщает ИноСМИ со ссылкой на украинские издания.

«Приказом Министерства обороны Украины на вооружение ВМС Украины принят береговой ракетный комплекс «Нептун». В следующем году мы сформируем три дивизиона, которые будут вооружены этим комплексом. Планируем разместить эти дивизионы в южных областях Украины, которые имеют выход к побережью Черного и Азовского морей», - заявил командующий ВМС ВС Украины Неижпапа.

Офицер уверенно заявил: комплексы «Нептун» – «настоящий прорыв».

«Этот комплекс является настоящим прорывом в ракетостроении Украины. Очень немногие страны мира имеют технологические мощности по производству собственных крылатых ракет. Я очень рад, что Украина находится в когорте тех государств, которые способны производить высокоточное ракетное оружие», - подчеркнул командующий ВМСУ.

ПКР «Нептун» — украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета, предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей. Разработана Луч на основе советской ракеты Х-35, в производстве которой принимали участие предприятия УССР.

В Министерстве обороны заявили, что им удалось свести вероятность обнаружения ракеты к нулю, сообщает пресс-служба ведомства.

«Ракеты являются современным видом вооружения, они управляемые и практически незаметные для вражеских радаров. На данном этапе выпущенные ракеты за 10-15 километров пролета снизились на высоту 5 м над уровнем моря, сводя вероятность обнаружения ракеты к нулю», — говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Французский военный корабль атаковал С-400 в Крыму. Российские издания, сославшись на свои источники, заявили, что корабль «Dupuy de Lome» ВМС Франции атаковал радиолокационные станции ЗРК С-400, развернутых в Крыму, путем создания помех.

«Крым не устоит»: в Украине назвали новый способ уничтожить Черноморский флот. В Киеве считают, что достигли прорыва в ракетостроение, благодаря чему могут «стереть с лица Земли» Москву

У берегов Крыма освободили «заложников». Сотрудники силовых ведомств Республики Крым в ходе состоявшегося на феодосийском направлении учения «Лагуна-2020» провели операцию по освобождению условных заложников и обезвреживанию террористической группы в территориальном море Российской Федерации.

В России в шоке от полетов ядерных бомбардировщиков США у берегов Крыма. Разведывательная операция над Черным морем, проводимая военными США и Великобритании 4 сентября, оказалась беспрецедентной. У границ кружили сразу пять самолетов-разведчиков, три бомбардировщика и беспилотник.