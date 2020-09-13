Туристов в Крыму просят прекратить «недооценивать особенности крымских пещер»

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В Крыму туристы и спелеологи-любители часто отправляются в малоизученные пещеры, не имея при этом представления о возможных рисках.

Об этом предупреждают в крымском МЧС.

Как сообщается 12 сентября на сайте министерства, несмотря на наличие на полуострове пещер, специально оборудованных для посещения туристами, любители продолжают спускаться в пещеры, которые для туристов не предназначены.

«Организаторам групп и самим туристам, отправляющимся полюбоваться подземными красотами, необходимо иметь четкое представление о всех возможных рисках и максимально их минимизировать. Не стоит недооценивать особенности крымских пещер», – заявили в ведомстве.

Спасатели напомнили о необходимости следить за погодными и паводковыми условиями, а также уведомлять о своих намерениях спасательные службы.

В Севастополе ранее сообщалось о гибели 14-летнего подростка, который с другом забрался в пещеру. Подростки потеряли друг друга из виду, позднее тело погибшего нашли на камнях.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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