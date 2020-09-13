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Происшествия

Саперы нашли под Керчью несколько сотен бомб общим весом 15 тонн

13:08 воскресенье, 13 сентября 2020
Керчь

В Ленинском районе саперы нашли 138 взрывоопасных предметов времен ВОВ, общий вес которых составил более 15 тонн, сообщает пресс-служба МЧС РК.

По данным ведомства, все находки были обнаружены на территории крепости «Керчь» саперами центра «Лидер». Специалисты идентифицировали снаряды как фугасные авиационные бомбы ФАБ различных видов и авиационные осколочные бомбы АО.

Обнаруженные находки передали пиротехникам специального отряда ГУ МЧС по РК, которые увезли их на специальный полигон в Багерово и уничтожили с соблюдением всех правил.

Ранее на территории крепости «Керчь» нашли две тысячи взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Крепость в Керчи - это сохранившийся объект оборонительной архитектуры XIX века.

Перед началом войны в ее подземных и надземных казематах, а также складах находились запасы артиллерийских снарядов, фугасных бомб, гранат и боеприпасов различных типов, многие из них сохранили свою боевую способность и по сей день.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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