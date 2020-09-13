Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 13 сентября

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 13 сентября.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (Почвенная засуха сохраняется в Черноморском районе), уровень опасности оранжевый, ветер (северо-восточный ветер местами порывы до 17 м/с.), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - ветер (северо-восточный ветер местами порывы до 17 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (высокая пожарная опасность (4 класс) в центральных районах), уровень опасности желтый. На южном побережье - прочие опасности (Высокая пожарная опасность (4 класс)), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 29, ночью от 16 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 37 до 82 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 29, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 15 км/час, возможны порывы до 36 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 55 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 28, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 68 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 29, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северный 19 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 52 до 77 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 22 до 27, ночью от 22 до 23 градусов. Ветер северо-восточный 26 км/час, возможны порывы до 50 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 72 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 31, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-восточный 24 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 89 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью около 20 градусов. Ветер северо-восточный 19 км/час, возможны порывы до 37 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 87 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Армянске сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 30, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 18 км/час, возможны порывы до 45 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 31 до 64 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 24, ночью около 19 градусов. Ветер северо-восточный 14 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 42 до 65 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 26, ночью около 18 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 60 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 23, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 25, в Николаевке - 24, в Севастополе - 23, в Судаке - 25, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 24, в Египте - 29, на Кипре - 29, в Одессе - 23, в Сочи - 26, в Турции - 29, в Хорватии - 25 градусов выше нуля.

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