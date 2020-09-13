Почти 10 тысяч км: россиянин приехал в Крым с Дальнего Востока на велосипеде

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Житель Комсомольска-на-Амуре завершает свое путешествие от города Юности до Крыма. С начала лета Константин Гилка преодолел 9,5 тысяч километров на велосипеде.

- Мне удалось на двух колесах побывать в десятках городов, прежде чем добраться до черноморского побережья, - уточнил он. - В первое время в день ехал по 75 км, с непривычки было тяжело, мышцы жгуче болели, но постепенно «притерся», благодаря чему в насколько раз увеличил дневной километраж. К сожалению, чтобы не отсать от намеченного графика, практически не задерживался в городах, рассматривал их в динамике. Остался впечатлен видами природы Бурятии - бескрайние степи и горы, простор и безмятежность, от которых захватывает дух. Своими архитектурными изысками запомнился один из старейших городов Сибири – Красноярск.

В течение пути Константина поддерживало около полутора тысяч подписчиков в Инстаграм. Они мотивировали, давали советы, реагировали на истории, а порой помогали финансово.

По словам Константина, поездка позволила завести массу знакомств, узнать, что в любом уголке страны достаточно искренних и добрых жителей, которые готовы поддержать даже незнакомого человека совершенно бескорыстно.

- Помню, не доезжая 25 км до Троицка уже в потемках меня настиг жуткий ливень. По необыкновенной случайности рядом заглохла «Газель», в салоне сидело два парня. Машина был не сильно загружена, и они с радостью подкинули меня до города, - рассказал собеседник. - Помогли люди и в тот момент, когда случилась самая крупная поломка – в Забайкалье вышла из строя велосипедная каретка, в дополнение была повреждена камера. Тогда один попутчик довез меня до Шилки, чтобы купить запасную камеру, а другой встретил в Чите и сопроводил в ремонтную мастерскую для детального ремонта. Я уже не говорю о ситуациях, когда простые прохожие приглашали под кров, встречали как родственника, накрывали на стол.

И все-таки, останавливался на ночлег путник обычно в отдалении от поселений возле рек, разбивал палатку в полях. Так, говорит, максимально сближаешься с природой.- Завтрак и ужин готовил на газовой горелке, самое сбалансированное лакомство – рис, гречка, перловка с салом. Однажды, готовясь к вечерней трапезе, услышал хруст в кустах. Стало не по себе. Оказалось, лагерь окружил табун лошадей, несколько мгновений они удивленно смотрели на меня, а потом разбежались, - вспоминает он. - В другой раз среди ночи что-то потянуло спальник, оказалось, лиса. Грациозное животное очертило несколько кругов возе меня и скрылось в темноте тайги.

Перебравшись через Крымский мост, он сейчас решает, что станет конечным пунктом маршрута – Феодосия или Севастополь. В планах Константина найти место для заработка, чтобы затем отправиться исполнять очередную мечту - исследовать Кавказ, Алтай и Европу.

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