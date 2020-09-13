Организаторы фестиваля Z.CITY в Крыму опровергли информацию о его закрытии

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Депутат Государственной Думы России из Крыма Руслан Бальбек утверждает, что фестиваль Z.CITY селе Поповка Сакского района – закрыт.

По его словам, правоохранители опечатали площадки и мини-гостиницу.

«Местные жители обратились ко мне с жалобами на орущую по ночам музыку от фестиваля. Звук был настолько громким, что людям невозможно было спать. Особо людей возмущали запреты от организаторов на проход к морю, агрессивное поведение и произвол охранников. По этому поводу я обратился к главе Крыма Сергею Аксенову – и он поручил провести проверку. Были выявлены многочисленные нарушения использования пляжной территории, нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и многие-многие другие», – написал Руслан Бальбек в Facebook.

По его словам, организаторы фестиваля оштрафованы на сумму около полумиллиона рублей. По остальным проверкам материалы переданы в суд.

При этом организатор фестиваля Алексей Жохов сообщил, что закрыты только две площадки, и на территории Z.CITY продолжают проводить вечеринки.

«Хочется развеять слухи, которые тиражируют недостоверные источники в интернете о том, что происходит у нас на территории. Действительно локации «Круассан» и «Уфо» будут временно недоступны для посещения, но мы ведем постоянный диалог и оперативно устраняем недостатки, выявленные контролирующими органами. Помимо закрытых локаций, у нас еще есть с десяток, которые работают. Наш сезон в полном разгаре, количество крутых вечеринок еще впереди», – сообщил Жохов в Instagram.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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