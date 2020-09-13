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Коронавирус в Крыму

Опять много: в Крыму 77 новых заражений коронавирусом

09:58 воскресенье, 13 сентября 2020
Опять много: в Крыму 77 новых заражений коронавирусом

фото © gazeta.ru

За 12 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 77 случаев коронавирусной инфекции.

29 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 – при скрининге здорового населения.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3226 случаев новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2420 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 589 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3761 человек.

Выздоровевших за весь период – 2076 человек.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Стабильно много: в Крыму 69 новых заражений коронавирусом. За 11 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 69 случаев коронавирусной инфекции.

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