Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Севастополе всплеск заражений коронавирусом ● Число жертв коронавируса в Крыму приближается к четырем десяткам ● Стабильно много: в Крыму 69 новых заражений коронавирусом ● В Севастополе на карантин закрыли суд ● В Крыму врачи спасли от ампутации ноги туриста с коронавирусом
Опять много: в Крыму 77 новых заражений коронавирусом
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За 12 сентября на территории Республики Крым зарегистрировано 77 случаев коронавирусной инфекции.
29 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 22 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 26 – при скрининге здорового населения.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3226 случаев новой коронавирусной инфекции. 93 из них завозные из-за границы, 124 случая завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 2420 случаев выявлено при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 589 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3761 человек.
Выздоровевших за весь период – 2076 человек.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Число жертв коронавируса в Крыму приближается к четырем десяткам. Еще два пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались в Крыму за последние сутки, говорится в сводке Минздрава региона.
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